Hijo de Andrés García confiesa que actor ha cambiado su testamento “al menos 25 veces”

Este año ha sido uno de los más difíciles para Andrés García en lo que respecta a su estado de salud, creando especulaciones desde el momento en que se encontró al mismo en su casa inconsciente debido a una sobre dosis, lo que ha conllevado a diversas controversias, sobre todo familiares. Y es que el actor le envió un mensaje a su hijo Leonardo desde su canal de YouTube, donde le pide dejar en paz a su familia, ya que al parecer este no ha aportado nunca para sus gastos hospitalarios.

Sin embargo, en medio de toda la polémica Leonardo decidió romper silencio y además de tocar el tema del estado de salud de su papá, también habló un poco de Margarita Portillo y Andrés Portillo (hijo en común entre García y Portillo), que adicional a no permitirle el acceso para verlo, informó que su hermano habría vendido una de las propiedades del actor a la que se le conoce como ‘El Castillo’, la misma que estaría valuada en 60 millones de pesos, de lo que apenas recibió una parte.

“Cómo ves que Andrés vendió El Castillo y hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero. Pues sí, hace un mes que no me contesta. Sólo me dio un Jeep y un millón de pesos”, confesó Leonardo.

Asimismo, debido a las incertidumbres que se mantienen con respecto a la propiedades del primer actor, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘De primera mano’, Leonardo García habló un poco acerca del testamento de su padre y quienes se encuentran incluidos en el mismo.

“Él decidió darle una parte de la herencia, toda. No lo sé. Él cambia de opinión cada cinco minutos, ha cambiado de testamento al menos unas 25 veces. Es más, la persona que arma el testamento le dijo: ‘¿Andrés ya estás seguro? Porque ya es la veinticincoava vez que lo hacemos’”, aseguró durante la entrevista.

De esta manera, mostrando una actitud desinteresada por la herencia, el también actor dijo que él no tenía ningún inconveniente con lo que sucediera con esta. “Si la quiere dar, pues ok, pero si se la quiere dar a otra persona, yo no tengo problema. No estoy aquí por una cuestión financiera, yo nomás quiero que se vean los pesos de mi papá, de sus propiedades”, indicó.