Así se dio la pelea entre Kimberly Flores y Mariana González en “Rica Famosa Latina”

Kimberly Flores se hartó de los insultos que ha recibido de sus compañeras, y se fue a los golpes contra Mariana González en el más reciente episodio de “Rica Famosa Latina”.

Muchas de las compañeras de reality consideran que la esposa de Edwin Luna es una mosquita muerta, que quiere aparentar ser perfecta y buena, cuando es todo lo contrario.

¡ESCANDALOSO ESTRENO!



En un mundo lleno de chismes, dinero, belleza y poder se encontrarán Sandra Vidal, Luzelba Mansour, Mayeli Alonso, Kimberly Flores, Marcela Iglesias y Mariana González en #RicaFamosaLatina.



ESTRENO - ESTA NOCHE

9pm/8c por @EstrellaTV pic.twitter.com/UkX5GnMWdI — TV Noticias Rating (@NoticiasRating) October 16, 2022

La relación entre las participantes de “Rica Famosa Latina” empeoró después de que Kimberly Flores les contara que tuvo que trabajar en muchas cosas para poder mantener a su hija, por lo que sus compañeras le preguntaron si había sido teibolera, ya que ella contó que conoció al vocalista de La Trakalosa cuando era bailarina.

Molesta, Kimberly Flores contestó que no había sido bailarina exótica, puesto que en caso de que fuera cierto, no lo negaría, ya que considera que no tiene nada de malo.

También te puede interesar:

Mariana González, la Kardashian mexicana, presume de sus curvas en bikini

“Si me opero es para sentirme mejor”: novia de Vicente Jr responde a quienes la llaman insegura

Kimberly Flores revela que Edwin Luna le habría sido infiel

Kimberly Flores explotó y Mayely Alonso abofeteó a Sandra Vidal

La pelea entre las famosas comenzó cuando Mariana González le dijo a la guatemalteca que era una hipócrita, que siempre aparentaba ser perfecta y la mejor en todo, cuando en realidad no es así.

Discusión entre Kimberly Flores (Esposa de Edwin Luna) y Mariana González (Pareja de Vicente Fernández Jr) pic.twitter.com/hgZSWBCHvc — La Comadrita  (@lacomadritaof_) December 12, 2022

“Siempre quieres todo a la perfección, siempre quieres ser la mejor mamá… Sabemos lo que eres, lo que yo soy y ya”, dijo molesta la pareja de Vicente Fernández Jr.

Después insinuó que Kimberly Flores buscaba ser halagada todo el tiempo, por eso fingía ser “demasiado buena”, pero en esta ocasión, porque no es la primera vez que le dicen cosas malas, la esposa de Edwin Luna explotó y se abalanzó sobre Mariana González.

Entre el forcejeo de ambas, cayeron encima de Sandra Vidal, y Mayely Alonso logró separarlas. Para luego acusar a Sandra de haber provocado esta pelea y le dio una bofetada en el rostro.

La situación acabó cuando Mayely Alonso tomó de la mano a Kimberly Flores y la sacó de la habitación.