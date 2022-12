Itatí Cantoral se transforma en una suegra “incómoda’ y malvada”

Mi suegra me odia. (Foto: Cortesía.)

Itatí Cantoral asume su nuevo rol como una villana en la cinta Mi suegra me odia, un rol que ya interpreta en la vida real. La actriz mexicana hace el papel de Regina, en la comedia dirigida por Andrés Feddersen.

Cada que se recuerda a la actriz, vienen a la mente memorables frases como “Maldita lisiada” y no puede dejarse de pensar en lo mala que era con Nandito, allá por los noventa y para seguir con la tradición, regresa en el papel de una de las villanas más famosas de México: una suegra

“Decidí hacer el personaje porque ahora estoy interpretando en la vida rel esta etapa, de ser suegra. Hablar sobre la suegra me pareció muy importante. Me gustó que sea una suegra incómoda, por no decir una malvada suegra, algo divertida”, priorizó Itatí Cantoral.

Mi suegra me odia. (Foto: Cortesía.)

Mi suegra me odia. (Foto: Cortesía.)

Está película de poco más de 90 minutos, también es protagonizada por la comediante y creadora de contenidos Loretto Bernal.

“Es una batalla campal entre una nuera y suegra, es una película para la familia que habla de las relaciones, de pasarla bien y tener empatía”, añadió Loretto.

Con personajes icónicos en las telenovelas, Itatí afirmó que la comedia llegó a su vida sin buscarla, “siempre quise ser una actriz seria y la vida me llevo (...), ahora soy una excelente comediante y me gusta hacerla”.

Regina es un personaje que pareciera ser opuesto a la actriz: es acumuladora compulsiva, nudista y vegetariana extrema.

“Soy idéntica a lo que van a ver en el cine, pregúntenle a Zaire Renata del Perpetuo Socorro del Buen Camino... ¡Más te vale que digas que soy la mejor suegra del mundo (risas)”, dijo en broma al hablar de la novia de su hijo Roberto Miguel.

“Esto de la suegra siempre es incómodo, por eso hay chistes y otras connotaciones. Es una cinta muy ágil y me pareció una gran oportunidad para mi carrera, pero sobre todo esta manera de decir en comedia lo importante que es tener una mejor comunicación y conexión con los demás, en este caso entre las feministas y las mujeres”.

Voces del director y elenco

“Cuando uno dice ‘mi suegra me odia’ a la gente le da risa, por nervio. No perpetuamos nada negativo, sino es una comedia para pasarla bien” — Andrés Feddersen, diector.

“Me siento cómoda en el stand up, también en el cine. Este es el primer largometraje que hago y es otro lengiaje; mientras no sea porno, estoy dispuesta a hacer más cine” — Alexis de Anda, actriz y standupera

Mi suegra me odia. (Foto: Cortesía.)

“Se habla de cuestiones como TOC y xplora problemáticas de las relaciones románticas contemporáneas con su característico toque de humor” — Loretto Bernal, actriz y guionista

¿Cuándo se estrena Mi suegra me odia?

Clara (Loretto) es una mujer obsesiva del orden y de la limpieza quiere ser aceptada por su suegra nudista y desordenada para no perder el amor de su novio, el único hombre que la acepta tal y como es.