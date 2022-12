Ex integrante de Acapulco Shore denunció que fue abusada y asaltada

María Usi es conocida por haber participado en la quinta temporada del reality “Acapulco Shore”, y hace poco denunció por las historias de Instagram que un sujeto abusó de ella y también la robó.

La influencer compartió una captura de pantalla de una conversación que tuvo con la persona que supuestamente abusó de ella, y escribió encima que el hecho sucedió hace tiempo.

Aclaró que antes no lo quería exponer porque temía por su seguridad. “Este hombre me drogó, violó y no desperté hasta dos días después. Gracias a Dios usó condón y por eso nunca lo denuncié, pero si no fuera suficiente, se robó una pantalla donde vivía, arriba de unas oficinas”, redactó en sus historias.

María Usi asegura que el sujeto llamado Erick Sadov abusó de ella

En las imágenes que compartió, se puede apreciar que el nombre del presunto agresor es Erick Sadov, quien durante dos días aprovechó que estaba inconsciente para abusar sexualmente de ella, y también llegó a robarle varias pertenencias.

Esta fue la publicación de María Usi.

María Usi expresó que está intentando dar con el video de seguridad donde se puede ver al hombre llevándose la televisión de su residencia. Pero en la captura de pantalla que compartió en sus historias, se puede apreciar que ella también lo acusa de robar otras cosas.

La ex integrante de “Acapulco Shore”, afirmó que también decidió exponer al sujeto ahora para que a ninguna otra chica le ocurra lo mismo que a ella. “No lo quise hacer público por mucho tiempo, pero no quiero que le pase a otra”.

Las historias de su Instagram fueron eliminadas, y María Usi no ha vuelto a hablar del tema, por lo que se desconoce si llegará a hacer una denuncia oficial ante las autoridades.