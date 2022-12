¡Así se vivió la tercera edición del Hallyu Fest 2022!

Este fin de semana fue inolvidable, agradecemos a todos los k-lovers y seguidores de Kmagazine por acompañarnos a Hallyu Fest, un evento pensado totalmente para ustedes. Sin duda alguna fueron dos días llenos de música, emoción y mucho Hallyu, en el que más de 3 mil asistentes nos acompañaron en este festival cultural.

Iniciamos con la inauguración a través de la conferencia 60 años de relaciones diplomáticas entre México y Corea. Los ponentes platicaron de su trabajo para acercar a las comunidades y los retos que siguen con las futuras generaciones, esperando que el apoyo por la cultura coreana crezca mucho más.

Gracias por estar en el #MNCM con @Kmagazinemx en esta edición del Hallyu Fest.



Esta tarde nos acompañan @skzinfoesp con dinámicas y juegos, AIO studio con una excelente presentación de baile y @TWICE_Mexico con un divertido concurso.



📍Moneda 13, Centro Histórico, #CDMX. pic.twitter.com/7G6ooHOrKl — INAH Museo Nacional de las Culturas del Mundo (@MuseoCulturas) December 18, 2022

Seguido de una charla de ARMY que se dio en el círculo de lectura sobre el libro de “El Alquimista” de Paulo Coelho. Esta obra es una de las favoritas de SUGA y por ello la recomendó a sus fans, ya que difunde el mensaje de escuchar el corazón mientras sigues cada uno de tus sueños. ARMY también compartió su experiencia sobre ser fan de BTS entre lágrimas y risas. Para complementar esta experiencia, en el patio también en conjunto con Penguin Random House, se creó un mural pensando para el fandom y asistentes, en el cuál pudieron plasmar su momento de inspiración.

Durante la primera parte del evento las fanbases de ARMY MÉXICO, ENHYPEN MÉXICO, TWICE México, BLACKPINK México y Song Kang Latam, inundaron el festival de alegría con dinámicas y juegos en los que los fans pudieron participar e incluso se llevaron algunos premios.

Samulnori México Saewoolim entró al escenario de Hallyu Fest presentando música tradicional coreana, compartiendo la importancia de conocer la cultura, no solo desde la música k-pop, si no también la tradicional.

Más tarde, el grupo de k-pop dance cover de INJUVE fue parte del Hallyu Fest con mini performances de canciones de Mamamoo, ATEEZ, BTS, CL y muchos más. Además, ofrecieron una master class de la coreografía de “Love Shot” de EXO.

El día concluyó con la participación online de la gimnasta olímpica mexicana que ha puesto en alto el nombre del país a nivel mundial, Alexa Moreno. A través de una conferencia en línea, Alexa platicó un poco sobre cómo surgió su gusto por el k-pop, siendo EXO y Stray Kids sus grupos favoritos, sobre sus viajes a Corea y experiencias que tuvo en el país. Dándole la oportunidad a los k-lovers de interactuar con Alexa y conocer más sobre ella.

“Hallyu Fest se hace con el esfuerzo de muchas personas, agradecemos a todo el equipo, porque todos somos voluntarios y hacemos este evento de forma autogestiva, ya que le dedicamos medio tiempo al proyecto mientras trabajamos o estudiamos. Tenemos la convicción de que éste siempre sea un evento accesible; que alcance a todos los fans de k-pop y amantes de la cultura coreana con el propósito de darles un espacio que sea seguro y lo sepan suyo. El festival es un ámbito creado para que conozcan a más personas con sus mismos gustos, aprendan y experimenten lo que más aman de Corea”, mencionó Galilea Herrera, Co-fundadora y Editora en Jefe de Kmagazine.

Para el segundo día, los ánimos seguían a tope ya que los grupos de Fanclubs y Dance Cover hicieron vibrar de inmediato a los asistentes quienes animaban y acompañaban en sus pasos. Y a su vez el patio del Museo Nacional de las Culturas del Mundo se iluminó con la presencia de los fanclubs de grupos como BTS, BLACKPINK, Stray Kids, TWICE y más.

Al fandom de BTS se le conoce como ARMY. / Foto: BIGHIT MUSIC / HYBE Labels

Los chicos de AIO STUDIO brillaron en el escenario con las presentaciones de “Hype Boy” de NewJeans y “Magic” de TOMORROW X TOGETHER, esto de la mano con el actor Isan. Asimismo, se realizó un baile entre los ONCEs para sacar sus mejores pasos al ritmo de “Feel Special”, “Yes or Yes”, “The Feels” y más temas icónicos de TWICE qué no dejamos de cantar.

La academia Taggme Trainee School llegó para devorar la pista de baile con cada uno de sus integrantes, desde presentaciones individuales hasta remixes de icónicas canciones. “Antifragile” de LE SSERAFIM, “PINK VENOM” de BLACKPINK, “GO GO” de BTS y “Generation” de TRIPLE S son las canciones que hicieron vibrar en el Hallyu Fest 2022.

Entre las actividades y conferencias culturales el segundo día reunió a talentosos expositores que nos pudieron compartir lo mejor de la cultura coreana en México, la primera fue una charla para aprender coreano desde cero de parte del equipo de INJUVE. También dieron una clase explicando desde la organización de apuntes, ejercicios y la motivación para aprender el idioma.

Mientras que en la conferencia de Mujeres periodistas especializadas en Hallyu, personalidades expertas en el tema como Jini Channel, Soy Phabs, Berenice de Kland México, Samanta Farías de Xiahpop y Carla Folfar de Blog Ba Na Na, y la CEO de Kmagazine, Lucero Santiago, hablaron acerca de las dificultades y experiencias como periodistas enfocadas en ámbito. Recordando siempre el poder de ser dueña de su propia voz y compartir con responsabilidad el ámbito cultural, económico y social de Corea del Sur.

Al fandom de BLACKPINK se le conoce como BLINK. / Foto: YG Entertainment

Durante la segunda conferencia de Hallyu Fest, los expertos Álvaro Cueva, Jorge Grajales, ISAN, y PauPauri hablaron de cómo el movimiento de k-pop y los k-dramas son un fenómeno en México. Los ponentes concluyeron sobre la evolución de los contenidos de Corea dentro de las plataformas de streaming, la conservación pura de la cultura y agradecieron a Kmagazine por la invitación como expertos del tema.

K-pop, K-Rock y K-Indie presente en el Hallyu Fest 2022, conoce las sorpresas musicales que te esperan. / Foto: Cortesía

Finalmente para el cierre de este gran festival que trajo momentos inigualables, los k-lovers tuvieron la oportunidad de vivir presentaciones especiales y fanmeetings de parte de COTOBA y Tasty Shop, dónde escuchamos una versión única que compuso la banda COTOBA de la canción “Yo quisiera” de Reik, misma que puso a corear a los fans al igual que la presentación de Tasty Shop al cantar “Nada fue un error” canción del compositor argentino Coti. Esta clausura dejó un gran sabor de boca y posibles sorpresas de parte de estas bandas de K-Indie y K-Rock para el futuro.

K-pop, K-Rock y K-Indie presente en el Hallyu Fest 2022, conoce las sorpresas musicales que te esperan. / Foto: Cortesía

Aura Resendiz, Coordinadora de Hallyu Fest y Editora de Kmagazine, agradeció a los asistentes y reiteró lo siguiente: “Hallyu Fest surgió como un proyecto para conectar Asia y América Latina a través de la cultura. Este año fue especialmente significativo para Corea del Sur y México, pues se cumplen 60 años de relaciones diplomáticas. Estamos agradecidas al ver que este evento se ha convertido en un festival que la comunidad amante de Asia espera año tras año. En el futuro trabajaremos para que Hallyu Fest expanda sus horizontes, como es el caso de Tailandia y el BL, y podamos ser el puente que una América Latina con Asia”. Celebrando esta tercera edición, Hallyu Fest siempre será un referente y el lugar para todos los k-lovers, agradecemos su apoyo y los vemos el próximo año.

¿Qué te espera en Hallyu Fest 2022?. / Foto: Kmagazine

Sigue a Kmagazine en redes sociales

Lo más visto en Publimetro TV: