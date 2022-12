Bellakath donó cenas y regalos para familias de Nuevo León en navidad

Aprovechando todo el éxito que ha tenido en este 2022, la cantante e influencer mexicana, Bellakath, decidió participar en una campaña donde donó cenas navideñas y juguetes a familias de bajos recursos del municipio de García, Nuevo León.

La actividad fue realizada en conjunto con el regidor Manuel Guerra, quien compartió el video donde se ve a la figura de Internet, invitando a las personas a unirse a la actividad. “Sabemos que hay familias en García, Nuevo León que están pasándola muy mal, así que decidí colaborar con Manuel Guerra para llevarles unas cenas navideñas y juguetes a los niños, y pues nada, empezamos primero por Nuevo León, después vamos a ir apoyando poco a poco a otros lugares, muchas gracias y espero que pasen una feliz Navidad” comunicó Bellakath.

Sumado a ese evento, la intérprete del tema ‘Gatita’ también aprovechó para comprar los regalos que le hizo a sus familiares, amigos y hasta fans, donde se incluían postres, aparatos electrónicos, accesorios del hogar, electrodomésticos, zapatos, ropa, entre otras cosas.

Al mejor estilo de ‘Santa Claus’, la mujer dedicó un día para hacer feliz a las personas que más quiere de su entorno.

El noble gesto generó opiniones dividas entre sus fans y sus hater quienes no dudaron en dejar su comentario en los distintos foros donde se dio a conocer la noticia.

bellakath (Captura)

Conflicto de ‘Gatita’

La influencer se encuentra en medio de la controversia al ser acusada de plagio por su tema ‘Gatita’, que ya acumula más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

Es por eso que su disquera, La Mafia del Perreo, emitió un comunicado explicando su versión sobre las acusaciones que está recibiendo, Bellakath.

“’Gatita’, se trata de una obra completamente original en términos de la legislación autoral aplicable en México y basada en el Convenio de Berna, tratado internacional que sienta las bases de los principios de los derechos de autor que se aplican en todo el mundo.

Lamentablemente, en el ámbito digital, las reclamaciones de contenidos pueden ser interpuestas por cualquier persona, sin siquiera acreditar un derecho existente, ya que no basta con que, bajo una apreciación superficial, se pueda determinar la similitud entre obras musicales, sino que se requiere un peritaje formal para determinar tales aseveraciones, sin dejar de considerar que los registros de obras en todo el mundo tienen efectos ‘declarativos’ esto es, que no constituyen más que indicios de creación, pero no pruebas irrefutables’”

La artista acompañó el comunicado con este mensaje: “Gracias a mi público por sus comentarios y su apoyo. Les seguiré informando lo que pase sobre el tema que México hizo su hit en tan poco tiempo y gracias a eso, lo exportó a otros los países que lo han adoptado con el mismo cariño. 🌏✨”