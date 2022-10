Montserrat Oliver sale en defensa de Yolanda Andrade, sostiene que no está detrás del escándalo de Verónica Castro

Verónica Castro fue acusada de mantener conservaciones de índole sexual con chicas menores de edad, y tras negar este hecho, acusó a Yolanda Andrade, ex de Montserrat Oliver, de haber preparado todo este escándalo para perjudicarla.

Al parecer, Yolanda Andrade estaría manipulando a una de las fanáticas de Verónica Castro, con la que llegó a tener contacto, para que la acuse de haber tenido conversaciones inapropiadas con ella y así ganar dinero.

Pero ante esta acusación, Montserrat Oliver, salió en defensa de su compañera de trabajo y expareja, asegurando que ella no estaba detrás de ningún complot para dañar el nombre y la reputación de Verónica Castro.

A pesar de que defendió a su compañera de trabajo, Montserrat Oliver le pidió a la prensa que no la involucren más en todo este asunto, porque ella no conoce mucho sobre ello.

Ella sería la tercera en discordia entre Yolanda Andrade y Verónica Castro después de la supuesta boda. https://t.co/7jcSESMmAa pic.twitter.com/4kvg9fv8tc — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) October 13, 2019

“Yo no quiero hablar de eso. No tengo nada que decir y no creo que sea verdad eso que están diciendo. Es un tema muy delicado. Yo no sé, se me hace un tema muy delicado, se me hace algo muy fuerte y muy feo por lo que está pasando la señora Verónica y no tengo nada de qué hablar porque yo no sé nada, no he visto ningún video, no tengo idea”, expresó Montserrat Oliver.

No obstante, opinó que mantener conservaciones con menores de edad sin la constante supervisión de padres o representantes está muy mal.

“No se tocan a los menores de edad, no se tocan a los animales, no se tocan muchas cosas. Es un tema muy delicado, adultos consintiendo situaciones, sí, que cada quien haga lo que quiera, pero con menores de edad no se me hace, para nada, por Dios”, aseguró la conductora.

Además, mencionó que, como figuras públicas, aunque quieran abrirse un poco con sus fans, eso podría terminar perjudicándolos, porque la prensa siempre anda pendiente de ellos para ver que pueden sacar.

También aprovechó para decir que Yolanda Andrade se encuentra bien, aunque está siendo muy asediada a causa de los señalamientos de Verónica Castro.