¿Diego Luna será uno de Los 4 Fantásticos? Esto es todo lo que se sabe de la nueva película de Marvel

Marvel Studios prepara la inclusión de Los 4 Fantásticos a su Universo Cinematográfico. Un primer vistazo se vio en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con un Reed Richards interpretado por John Krasinski, pero lamentablemente este actor no verá acción nuevamente como el líder de esta organización.

Es en este sentido que Diego Luna aparece como uno de los candidatos para Marvel Studios. El actor mexicano podría ser Mr. Fantastic o The Human Torch. En cualquiera de los dos roles podría desenvolverse. Eso quedó demostrado en el desarrollo de Andor, serie de Star Wars que se transmitió por Disney Plus.

Diferentes reportes de Hollywood sitúan a Diego Luna como uno de los integrantes de la próxima película de Marvel, aunque el mismo actor se encarga de no hablar mucho sobre el tema, con una declaración que no niega, pero tampoco confirma su participación en el filme.

“Estaba hablando de eso esta mañana, como los rumores. Cuando te vuelves parte de los rumores, la mitad de los rumores eran reales, ya sabes. Es simplemente increíble la cantidad de cosas que veo ahora. Lo único que puedo decir es que, durante los próximos dos años, estoy ocupado. En dos años, veremos si lo que quiero hacer es incluso filmar”, le dijo a Kristian Harloff en su canal de YouTube, según reseña Unocero.

Otra mexicana en los papeles

Reportes de Hollywood indican que la actriz mexicana de 32 años, Eiza González, fue contactada por el equipo de Marvel Studios para hacer un papel en Los 4 Fantásticos.

Pero no se trata de cualquier rol, de confirmarse, Eiza sería Sue Storm (La Mujer Invisible), esposa de Reed Richards. Los 4 Fantásticos tienen planes de estreno para 2024 en Marvel Studios.