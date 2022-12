Liz Gallardo se arrepiente por no haber demandado a la estética que le causó quemaduras en el rostro

En el 2019, Liz Gallardo decidió realizarse una micropigmentación de cejas en un centro estético, sin embargo, el tratamiento no salió como esperaba y terminó ocasionándole graves quemaduras en el rostro.

En ese entonces, la actriz quería emprender acciones legales contra la estética, pero por diferentes motivos nunca pudo hacerlo, además como se atravesó la pandemia y dejó pasar el tiempo, ahora se arrepiente de no haber podido actuar antes.

“Yo no pude interponer una demanda en su momento por cuestiones personales, y después, se me complicó más aún. Entonces, la verdad no tuve la energía ni el tiempo para dedicarle a una demanda”, detalló Liz Gallardo.

Liz Gallardo está sumamente arrepentida por no demandar ya que considera que este tipo de cosas es una injusticia grave

Para la actriz, el no haber demandado a la estética fue un grave error, porque todo lo que sufrió por un tratamiento mal aplicado no estuvo bien, ya que tuvo graves consecuencias, que pudo haber acabado mucho peor.

“La verdad, me arrepiento. Creo que sí debí haberlo hecho, porque este tipo de injusticias no deben de ocurrir, y son arbitrariedades e irregularidades que tendría alguien que regular”, admitió Liz Gallardo.

Considera que emprender alguna acción legal en contra de la estética actualmente sería sumamente difícil, por el tiempo que dejó pasar sin denunciar nada.

Pero como denunció su caso con la clínica en redes sociales ese entonces, la desprestigió un poco. También dijo que ahora está recuperada, aunque no completamente, no obstante, piensa que pudo haber sido peor, porque pudo haber afectado sus ojos e incluso haber perdido la vista, pero no fue el caso.

También se siente agradecida porque las cicatrices desaparecieron y no fueron permanentes, que era algo que también le preocupaba.