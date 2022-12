Carmen Campuzano ya no toma alcohol para celebrar Año Nuevo

En una reciente entrevista, Carmen Campuzano reveló que no tomará ni sidra ni champagne para celebrar el Año Nuevo, pero invita a las personas que sí toman a que se tomen una por ella.

Carmen Campuzano fue una de las modelos más importantes del país en la década de los 90, y también era considerada una de las mujeres más bellas, pero las adicciones casi consiguen acabar con su carrera.

Además, sumado al problema de la bacteria que contrajo, llamada leptospirosis, que destruyó por completo su nariz, y tuvo que someterse a varias cirugías para recomponerla, su vida cambió radicalmente y comprendió lo que era verdaderamente importante.

También te puede interesar:

Así se veía Carmen Campuzano antes de desfigurarse la nariz

MasterChef Celebrity: Carmen Campuzano aprende a vivir con los ‘ataques’ a su físico

Carmen Campuzano celebra un año más sin drogas enviando un mensaje a sus seguidores

Carmen Campuzano se graduó de conferencista internacional

La famosa ahora se dedica a hacer conferencias donde ayuda a las personas a lidiar con las adicciones, de hecho, este 2022 celebró 10 años de sobriedad y aseguró que no necesita beber para poder celebrar.

Además, para ella es muy importante no enviar mensajes contradictorios, porque no le parece bien profesar lo bueno que es estar sobria, si sigue tomando alcohol en “ocasiones especiales”.

“Yo no pruebo una gota porque debe de haber una congruencia [...] que, yo me dedico a practicar y a promover la salud, hoy en día. Además, ya me acabé toda la dotación que me correspondía”, expresó Carmen Campuzano.

También compartió que ha seguido estudiando: “Hace poquito me gradué, porque yo he seguido estudiando, me he dado esa oportunidad y he hecho ese esfuerzo. Me gradué como conferencista internacional, respaldada por la Universidad Española [...] Mi experiencia de vida me hace ser una gran maestra de vida”, relató contenta la exmodelo.

Admitió que sí fuma tabaco, pero está feliz porque ha podido abstenerse de sus otras adicciones, por lo que no tomar en Año Nuevo, será otro logro importante para ella.