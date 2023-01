Arlette Pacheco habla sobre las posibilidades de hacer una bioserie sobre Raúl Vale

Hace poco, Arlette Pacheco fue cuestionada sobre si algunos productores se le han acercado para realizar una serie sobre la vida de su exmarido, Raúl Vale, en vista de que el pasado mes de diciembre se cumplieron 20 años de su fallecimiento.

Sin embargo, la actriz negó que algún productor se le hubiera acercado para hablar de la realización de una bioserie de Raúl Vale. Como actualmente parecen estar muy de moda este tipo de producciones, muchos esperaban que pronto se hiciera una serie de este controvertido personaje.

“No me lo han dicho, ni me lo han comentado, y no creo francamente. Mira la vida es tan dura, la vida es tan terrible que, cuando tú le hablas a la gente, la gente ya se le olvidó, es terrible”, dijo Arlette Pacheco para después añadir. “Tú le preguntas a la gente, y te dicen: ‘ah, el papá de Angélica Vale’, y era el mejor showman que hemos tenido”.

También le preguntaron a la actriz, si en caso de que se llegase a realizar una serie biográfica de Raúl Vale, ella les daría autorización de mencionar su nombre, Arlette Pacheco contestó que sí, pues fue su esposa y con él llegó a tener dos hijas.

Luego le cuestionaron sobre si el fallecido actor tenía alguna adicción que le preocupase se viera reflejada en alguna serie, y ella aseveró que no, que Raúl Vale nunca fue adicto a nada.

“Jamás, Raúl era, pero enemigo de todas las drogas, eso jamás. Él se tomaba sus tragos, se tomaba sus tragos, sí señor, pero era enemigo de las drogas. Jamás en la vida probó ninguna y las odiaba”, contestó Arlette Pacheco. Para después añadir que la única debilidad que tenía Raúl Vale eran las mujeres.