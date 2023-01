Actor de Guardianes de la Galaxia dice que “es un alivio” dejar el Universo Cinematográfico de Marvel

Después de los eventos que ocurrieron en Avengers: Endgame y la breve participación en Thor: Love & Thunder, los Guardianes de la Galaxia regresan a un largometraje con su propio Vol. 3 en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La película está prevista para estrenarse el próximo 5 de mayo de este 2023. El largometraje será la última participación varios personajes en la saga e incluso para la franquicia como tal. Y aunque fue una etapa exitosa para la vida actoral de muchos de estos interpretes hay uno que sostiene que dejar el UCM será un alivio.

Se trata de Dave Bautista, interprete de Drax, el Destructor. El actor norteamericano y exluchador profesional, de 53 años, lleva unos 10 años haciendo este rol en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Salió en las dos películas previas de Guardianes de la Galaxia; en las dos últimas de los Avengers, la más reciente de Thor y otros proyectos relacionados a Marvel.

“Estoy muy agradecido por Drax. Me encanta. Pero hay un alivio. No todo fue agradable. Fue duro interpretar ese papel. El proceso de maquillaje me estaba golpeando. Y simplemente no sé si quiero que Drax sea mi legado. Es una actuación tonta y quiero hacer cosas más dramáticas”, le dijo Bautista a la revista GQ.

¿El camino que quiere seguir? Pues el proyecto que tiene para este 2023 llamado Knock at the Cabin, bajo la dirección de M. Night Shyamalan.

“Es, con mucho, lo más que he hablado en una película. Sólo enormes páginas de monólogos. Estábamos rodando en película, que es muy cara. Y filmamos con una sola cámara, así que no tienes el lujo de editar. Es tu única oportunidad: necesitas una toma perfecta. Es mucha presión. Quiero recordar mi diálogo, pero no a costa de perder la emoción de la escena”, señaló.

Dave también estará en la segunda parte de Dune y menciona que quiere que sus trabajos lo llenen como persona y no su billetera. Expresa que ser una estrella de cine le “importa un caraj*”. Así que la próxima película de los Guardianes será la última de Bautista en Marvel.