Adamari López opina en contra de la actitud de Bad Bunny

La presentadora de ‘Hoy Día’, Adamari lópez, se le fue encima a Bad Bunny con su punto de vista en relación al polémico comportamiento del cantante en los recientes días cuando una fanática intentó tomarse una selfie con él. La puertorriqueña, arremetió contra su compatriota por lanzar el celular de una de sus seguidoras en Casa de Campo, La Romana, cuando se dirigía a disfrutar de un famoso restaurante de esa zona.

La presentadora de televisión y actriz puertorriqueña Adamari López arremetió contra su compatriota Bad Bunny por lanzar el celular de una fanática en Casa de Campo, La Romana, cuando se dirigía a disfrutar de un famoso restaurante de esa zona. pic.twitter.com/K79yl9youa — INFORMANDO (@informando_rd7) January 4, 2023

López le dio una recomendación al ‘conejo malo’ y es que si no le gusta que se tomen fotos con él, mejor se quede en su casa.

“El respeto no se pide irrespetando a otra persona. Para que ella entienda, tienes que respetarla también y no está bien que le lance el teléfono. Si no quiere que la gente lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y así nadie lo va a molestar. Para que quiere ser un famoso si cuando la gente te va a pedir un autógrafo o a pedir una foto, uno no va a querer”, expresó la conductora.

“Si no te gusta algo, no salgas de tu casa o sal y aguanta lo que te toca porque en ese lugar en el que estás te puso el público que te está viendo y apoyando para que tu carrera sea un éxito”, complementó Adamari López.

La reacción de la presentadora promovió una serie de comentarios: “Bien dicho Adamari porque es la gente que lo puso ahí y si no le gusta la gente, ni las fotos se equivoco de oficio, patán”, “Grosero y su misma gente se quedó en shock. Quedó un silencio incómodo cuando tomo esa acción”.

“Que desprecio tan desagradable para una fan como dice Ada son los fanaticos los que hacen a los artistas pobre chica que no le estaba haciendo ningún daño con tan solo querer tomarse una foto, la verdad que uno no conocía ese lado del conejo malo”.

“Exactamente: ella no le fato el respeto; los fanáticos son sagrados; la seguridad permitió eso, y en otra ocasión una fan le agarró sus partes privadas y el no se molestó”, son algunos de los mensajes.

La también actriz finalizó diciendo: “¿Por qué es grosero? No hay razón para justificar una grosería de esa manera. Nos encanta a todos Bad Bunny, pero es reprobable el acto”, preguntó la boricua. “Una muchacha se le subió al carro y se le puso enfrente, él decidió darle un beso. ¿Eso no es una falta de respeto? A eso voy, quién decidió cuándo lanzas el teléfono. No eres respetuoso con todos”, puntualizó López.