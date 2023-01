Consuelo Duval: “Me había resignado a que el cine no me quería”

Para Consuelo Duval, Infelices para siempre, representa su primer protagónico en el cine tras más de 30 años de carrera artística. La actriz mexicana agradeció que fuera junto a Adrián Uribe, con el que ha compartido momentos importantes en la pantalla.

“Te voy a contar algo que no he contado, la película empieza con María José y Alfredo (personajes) siendo jóvenes, unos chavitos y, nada más y nada menos, unos de ellos es mi hija (Paly Duval), eso al principio de la película me conmovió mucho al verme en ella. Agradezco mucho este arte de platicar cosas y hacer personajes que te dan la oportunidad de ser joven , maduro y de transformarte. Estoy feliz que el cine nos haya abrazado a Adrián y a mí en esta etapa de madurez, porque tal vez no hubiéramos hecho lo mismo sin la experiencia de la actuación”, dijo Consuelo Duval a Publimetro.

Estreno de Infelices por siempre. (Foto: Videocine.)

Adrián Uribe regresa a la pantalla grande, bajo la dirección de Noé Santillán y compartió qué lo hizo enamorarse de este proyecto.

“Estamos muy contentos de cómo quedó la película, por el gran elenco y la historia, porque no es una clásica comedia que te vas a reír y ya. Tiene un mensaje, tiene fondo y eso me motivó a hacerla. Además, hacer mancuerna por primera vez en cine con Consuelo, eso también le da un plus”, dijo el comediante mexicano, quien se encuentra de gira con Chavorucos, a lado de Adal Ramones.

El también conductor añadió, “que padre que yo esté a lado de ella (Consuelo). Es una cinta estando que tiene aventura, acción, comedia y ese fondo que te toca que te impulsa a luchar por el amor. El reto es que a la gente se le olvide que está viendo a El Vítor y a la Nacaranda”.

El elenco incluye a Angélica Aragón, Ari Telch, Livia Brito, Luis Arrieta, Elizabeth Cervantes, Pocholo y Eduardo Yáñez.

“Me enamoré de la película, de todo lo que significa; es increíble que en una hora y media te enamores de los personajes, la vi como público sin cero ego y te digo que es una cinta que nos merecemos todos”, explicó Consuelo.

También puede interesarte: Paty Cantú: “Ya me acostumbré a ir contra corriente”

“Siempre cuando haces un personaje tienes que echar mano de tu archivo de emociones para usarlos; por ejemplo, cuando estás rompiendo una relación esos recuerdos viene, porque yo he pasado por eso. Además de repente vivir la monotonía, las dudas o incertidumbre de que se termina el amor. El cine es una ficción, pero al final las emociones las pone uno”, comentó Uribe.

Luis Arrieta, que hace el papel de Ignacio, puntualizó qué tiene este filme de especial.

“Primero, Consuelo hace un personaje muy serio al principio, donde no hay risas o que sea tan extrovertida, es una señora de familia; es raro que yo disfrute una película donde actúo porque me estoy todo el tiempo analizando y, a veces, juzgando a mis compañeros y no me pasó con esta película. No hay elementos para criticar, por eso salí orgulloso, cosa que es raro que me pasé”, detalló el actor mexicano.

Estreno de Infelices por siempre. (Foto: Videocine.)

Consuelo y el cine

Con una larga trayectoria en la televisión, Consuelo, se había resignado a no tener presencia en el Séptimo arte.

“Este papel me lo mando el cielo, porque de alguna forma me había resignado a que el cine no me quería, que estaba muy hocicona o que alguien en algún momento de mi vida me dijo eso y se lo compré. Después vi que no y fue como increíble. Cuando llegué el libreto Adrián no podía y luego yo no, de repente todo se combinó y tuvimos fechas libres y empezó esta magia. Adrián ya había hecho protagónicos y me decía: ‘Yo te enseñó, Chiquita (risas)”.

¿De qué trata Infelices para siempre y cuándo se estrena?

María José y Alfredo están por cumplir 20 años de casados y ya no se soportan. Juntando sus ahorros, sus hijos les regalan un viaje a Puerto Peñasco al mismo hotel en donde celebraron su Luna de Miel. Sin embargo, un hechizo hará que repitan una y otra vez el día de su aniversario hasta que recuerden las razones por las que se casaron.

están por cumplir 20 años de casados y ya no se soportan. Juntando sus ahorros, sus hijos les regalan un viaje a Puerto Peñasco al mismo hotel en donde celebraron su Luna de Miel. Sin embargo, un hechizo hará que repitan una y otra vez el día de su aniversario hasta que recuerden las razones por las que se casaron. 90 minutos dura Infelices para siempre.

26 de enero se estrena en salas de cine en México.

Estreno de Infelices por siempre. (Foto: Videocine.)