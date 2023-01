¡Captado infraganti! Jorge Salinas es visto engañando a su esposa Elizabeth Álvarez

Jorge Salinas fue pillado infraganti siéndole infiel a su actual esposa Elizabeth Álvarez, con quien lleva 11 años de casado, con su nutrióloga, que empezó a ver cuándo necesitaba bajar de peso debido al intenso dolor en su espalda.

A las afueras de las instalaciones de Televisa, San Ángel, el actor que actualmente forma parte de la telenovela “Perdona nuestros pecados”, se encontró con una mujer y la besó apasionadamente en la boca.

Una fuente de la producción de la telenovela, reveló que Jorge Salinas estaría manteniendo una aventura con esa mujer desde hace un año. Lo irónico de todo, es que el actor empezó su relación con Elizabeth Álvarez cuando le fue infiel a su entonces esposa, Fátima Boggio, con ella.

¿Quién es la amante de Jorge Salinas?

Según lo que reveló la fuente al portal TVNotas, Jorge Salinas estaría saliendo con una nutrióloga llamada Anna Paula, que tiene 30 años de edad. Hace tiempo el actor sufría de un intenso dolor en su columna y cómo se rehusó a operarse decidió emplear otros tratamientos, y le pidieron bajar de peso.

Por lo que de esta manera habría conocido a la nutrióloga y poco después habrían empezado su aventura. Normalmente se veían en su consultorio, pero desde que empezó a grabar “Perdona nuestros pecados”, se le ha visto a Anna Paula rondar mucho por Televisa.

El encuentro que fue captado por la prensa, se puede apreciar a Jorge Salinas mirando para todos lados, asegurándose que no hubiera paparazzis cerca. Por su parte, la nutrióloga se veía un poco nerviosa y emocionada por ver al famoso, y luego de platicar un rato, procedieron a besarse.

Supuestamente, Elizabeth Álvarez sabe que él actor es excesivamente cariñoso y coqueto con cuanta mujer se le pare enfrente, pero como ella no es celosa no suele armarle bronca por eso, no obstante, desde hace tiempo se especula que entre la pareja ha habido varios conflictos, pues la actriz estaría sospechando desde hace meses que Jorge Salinas le está poniendo los cuernos.