Estilista tapatío recomienda suavizante de telas para el cabello

El reconocido Pepe Gutiérrez se ha convertido en una figura relevante en el arte del maquillaje y la creación de academias para compartir sus habilidades a las nuevas generaciones. El estilista y colorista mexicano radicado en Guadalajara, también brinda asesorías en su studio.

A lo largo de su carrera ha trabajado con Marisol González, Paris Hilton, Ximena Navarrete, Alejandra Guzmán y recientemente con la popular Tiktokera Mona.

La influencer, que se ha vuelto popular por Mona y Geras, visitó recientemente el salón de Pepe Gutiérrez para colocarse unas extensiones de cabello natural. Ambos realizaron una transmisión en vivo, en la que se compartió su convivencia.

Durante la charla, el estilista dio unos consejos de belleza que se volvieron virales, porque son algunos productos que se utilizan para la limpieza diaria del hogar y la ropa.

Mientras le colocaba la extensiones a Mona, el maquillista tapatío brindó algunas recomendaciones caseras para el cuidado del cabello.

“Es neta... Si tienes el cabello bien reseco con Suavitel (...), se lava el cabello con cualquier shampoo y lo enjuagas con el suavizante de tela y queda el cabello súper sedoso, no causa ningún daño y no se maltrata. Por ejemplo, para las que traen extensiones y se les enreda, porque no es cabello 100% natural, les recomiendo que se pongan Suavitel en las extensiones”, explicó Pepe al peinar a Mona.

También señaló que para quienes van constante a la playa o se meten a la alberca, es bueno utilizar un acondicionador de los más económicos como el Vanart rosa para que no se haga un tono verde en las rubias cabelleras, con eso es evita que se despinte el cabello.

“Son buenos cualquiera de los suavizantes de ropa, yo ponía Vel Rosita y con eso. Para las que traen el pelo castaño y quieren mucho brillo, solo lávenselo con jabón de polvo sin cloro y queda súper brillante”, dijo.

Con 25 años de experiencia como maquillista y estilista, Pepe Gutiérrez, se ha colocado en la lista Top de México

“Muy cierto, así lavamos las pelucas”, “Lo lavamos con shampoo normal, luego usan el suavizante como acondicionador y enjuagas”, “Soy estilista, sus consejos son realmente reales”, “Ahora en adelante jabón Foca y Downy en mi regadera”, “Si recuerdo que mi abuela desenredaba el pelo con Suavitel muy bueno , la verdad”, reaccionaron algunos seguidores.