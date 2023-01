Roberto Palazuelos asegura que a Andrés García le hicieron un lavado de cerebro

Roberto Palazuelos fue abordado por la prensa y le cuestionaron sobre la ruptura de su amistad con Andrés García y si no le gustaría arreglar las cosas con él antes de que se vaya.

El actor y empresario aseguró que sí, que Andrés García fue y sigue siendo una persona muy importante para él, pero lamentablemente le “lavaron el coco” y le inventaron cosas que él nunca dijo.

“Ahí hay cosas muy complejas. A él desgraciadamente le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije y que le lavaron el coco por alguna razón”, declaró Roberto Palazuelos ante los medios.

También te puede interesar:

Andrés García recibió la visita de Anahí en su casa: hubo besos y palabras amorosas: “Estoy siempre para ti”

Andrés García Jr. salió en defensa de su madre

“Solo le importa el dinero”: Roberto Palazuelos arremete contra la esposa de Andrés García

Roberto Palazuelos afirma que alejaron a la persona que verdaderamente protegía y asesoraba bien a Andrés García

Sin recriminarle nada directamente a Margarita Portillo, esposa del veterano actor, Roberto Palazuelos considera que la persona que en verdad cuidaba a don Andrés y que velaba por sus intereses, lo alejaron para poder hacer lo que quieran con su amigo.

Cuando los reporteros le cuestionaron si le gustaría tener un acercamiento con Andrés García para intentar aclarar todo antes de que fallezca, el ‘Diamante Negro’ expresó lo siguiente:

“Claro que me gustaría, que no se vaya sin que él y yo hablemos. No sé cómo ande de salud y de más, pero qué les puedo decir”, y añadió que no cree que eso vaya a suceder porque ahorita se encuentra muy ocupado y Andrés García se rehúsa a verlo.

Sin embargo, quiso dejarle un mensaje con los medios que espera le llegue: “Le puedo decir que lo quiero mucho, que le llenaron la cabeza de tonterías, que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien, a lo mejor quien sabe para qué cuestión. Eso ya lo veremos cuando las cosas pasen, pero yo le deseo lo mejor”.

También le pidió a la prensa que ya no exploten más los temas referentes al actor por respeto a su trayectoria y tranquilidad mental, que está en sus últimos momentos y debería poder irse en paz.