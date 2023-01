Gaby Spanic está decidida a seguir su batalla legal contra Gustavo Adolfo Infante

Gabriela Spanic recordó hace poco en una entrevista que Gustavo Adolfo Infante no puede mencionar su nombre públicamente y que sigue teniendo una orden de aprehensión en su contra.

La actriz concedió una corta entrevista para el canal de Eden Dorantes, donde señaló que el autoproclamado periodista de las exclusivas no ha caído en prisión y no ha perdido ninguna demanda, gracias a los múltiples recursos legales con los que cuenta.

Además, Gaby Spanic dijo: “Todo cae por su propio peso siempre, él tiene ya como 8 amparos, tuvo una orden de aprehensión, todavía la sigue teniendo”, y agregó: “Ya no puede hablar absolutamente nada de mí”.

La actriz también contó que existe una demanda contra la televisora Imagen TV por los comentarios que expresó el conductor sobre Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, pero Imagen TV aseguró que Gustavo Adolfo Infante no laboraba con ellos.

“Se demandó a la televisora en la cual trabaja, y sigue trabajando, la televisora se lavó las manos como Poncio Pilatos y dijo que no trabajaba con él, cosas que es mentira, lo hemos visto”, detalló Gabriela Spanic.

La venezolana asegura que el caso contra Gustavo Adolfo Infante no se cerrará hasta que no se elimine la violencia contra la mujer en los medios: “Los abogados están en defensa de la mujer y no más maltrato mediático tampoco a la mujer, porque ya es demasiado”.

Por otro lado, Gaby Spanic aseguró que este año tiene varias propuestas laborales, grabó una película para Lifetime, dentro de poco se irá a Colombia para filmar otra, además de que también la han invitado a formar parte de algunas telenovelas.