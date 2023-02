Lambda García admite lo mucho que le dolió que lo corrieran de TV Azteca

Lambda García habló recientemente del duro golpe que fue ser despedido de TV Azteca cuando aún le faltaban tres años para culminar su contrato, ya que, según los ejecutivos, no estaban dando los números.

Esto lo confesó el actor en una entrevista que le realizó hace poco Matilde Obregón, quien le preguntó sobre los momentos más difíciles que ha vivido hasta ahora, y luego de compartir varios problemas familiares habló de ese momento difícil a nivel laboral.

Lambda García empezó su carrera actoral en TV Azteca, en concreto, con la telenovela “Se busca un hombre” y después realizó otros proyectos con la televisora, pero no parecieron tener el resultado que los ejecutivos esperaban.

Lambda García no se avergüenza en decir que lo echaron de TV Azteca

Para el también conductor de televisión, no es vergonzoso admitir que fue despedido, pues considera que siempre es mejor ser honesto. “Cuando uno dice, ‘me corrieron de Azteca’, pues sí me corrieron, no voy a decir, los mandé al chorizo porque yo valgo, pues si valgo mucho, pero me dieron una patada, eso fue”.

Además, tampoco le da pena admitir que lloró mucho cuando pasó, pues confesó que era alguien muy llorón. Sin embargo, sí le pareció injusto que TV Azteca no lo compensara por el despido.

“Azteca me corrió cuando tenía 3 años de contrato y me fueron con mi quincena, ni siquiera me dio una compensación, no nada. Solo me dijeron vamos a prescindir de tu contrato porque los números están muy mal”, expresó Lambda García.

Lambda García asegura que en ese momento se sintió muy herido y se retrajo, decidió no demandar ni nada, solo aceptó el despido y empezó de nuevo en otro lugar.

Actualmente, Lambda García forma parte del matutino “Hoy” de Televisa, la competencia más grande que tiene TV Azteca.