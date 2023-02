Alicia Machado dijo que no es culpa de Julio Cesar Chávez que su hija sea una inútil

La hija de Julio Cesar Chávez no ganó buena fama en “La Casa de los Famosos 3″ y una de las personas que pedía su salida, fue la ganadora de la primera edición del popular reality, Alicia Machado.

La ex Miss Universo venezolana no se contuvo ni un poco en criticar a Nicole Chávez y su participación en el programa de Telemundo, pues considera que ella no es una digna representante de las mujeres jóvenes de la actualidad.

“El señor Chávez —espero que no me vaya a ofrecer trompadas a mí también, porque yo soy una dama señor—. [Pero] lamentablemente su hija no es una mujer que esté representando lo que representan ahorita las chavas en una sociedad como esta. Qué pena, pero no”, expresó Alicia Machado.

Antes que nada, la actriz venezolana quiso dejar claro que Nicole Chávez no es ninguna niña, ya que esa es la excusa que han dado sus padres para defender la mala actitud de la influencer en el reality.

“No es ninguna niña a los 25 años en este país hay señoras que están trabajando y estudiando (...) con hijos y que tienen veinti...la edad de esta muchachita”, sentenció Alicia Machado.

Y agregó: “Me parece una injusticia, que, si ella es tan fabulosa y tan rica y tan estupenda, ¿qué hace ahí? Es mejor que le dé la oportunidad a otras concursantes a que puedan lograr [ganarse] el dinero que a ella no le hace falta”.

#SinCensura. La ganadora de la primera edición de #LCDLF3 habló sobre la actitud de Nicole Chávez dentro del ‘reality show’, asegurando que es inmadura para ser una mujer de 25 años.

¿Estás de acuerdo con la opinión de Alicia Machado? pic.twitter.com/MQ9yvAHxl7 — hoy Día (@hoydia) February 6, 2023

Asimismo, Alicia Machado remató a Nicole Chávez llamándola inútil, pero aclaró que eso no era culpa de su padre: “Que la niña sea una inútil no tiene nada que ver con usted. Usted a lo mejor la crió lo mejor que pudo, le pagó los mejores colegios, pero la niña le salió una inútil”.

Estas palabras sorprendieron al panel de conductoras del programa “Hoy día”, transmitido por Telemundo, quienes se encontraban platicando con la actriz de “La Casa de los Famosos 3″.