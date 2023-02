Bad Bunny apareció en juego de la NBA con otra mujer desconocida

La mágica noche donde LeBron James se convirtió en el jugador con más puntos dentro de la NBA, tuvo a muchas figuras de testigos, entre ellas, el cantante Bad Bunny, quien asistió con una misteriosa mujer... nuevamente.

El artista, que recientemente tuvo una gran actuación en los premios Grammy, asistió, en primera fila, al juego de los Laker contra el Thunder de Oklahoma City, junto a la modelo Rachel García Carrillo, una joven de la cual nunca se le había visto anteriormente.

Esta sería la segunda vez que el boricua asistiera acompañado de una mujer a un juego de baloncesto, luego de ir junto a una joven rubia que conoció previamente en uno de sus conciertos en Estados Unidos.

¿Sigue con Gabriela Berlingeri?

El estatus actual de la relación sigue siendo un misterio, debido a que la pareja no ha borrado ninguna de sus publicaciones juntos, pero tampoco han vuelto aparecer en público en ningún evento.

Durante la entrega de los premios Grammy, el cantante, quien ha asistido junto a su novia en ocasiones anteriores, fue solo a la ceremonia donde lució un curioso tatuaje en su brazo izquierdo de unos ojos de una mujer.

Muchos de sus fans especulan que la pareja está llevando una relación abierta, después de que la puertorriqueña hablara del tema en un video publicado por su amiga, la tiktoker Marena Sofía.

“Yo creo que si las dos personas están de acuerdo con lo que está pasando se puede hacer, si las dos personas están de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues no es saludable. Y si tú no sabes lo que está pasando, pues no opines”, dijo en el viral video.

Berlingeri participó en toda la campaña promocional del último disco de Bad Bunny, llamado ‘Un Verano Sin Ti’, donde se realizaron videos donde el boricua le ‘encargaba’ su novia al actor español, Mario Casas, mientras él trabajaba en el disco.