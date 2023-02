Daniel Bisogno y “Ventaneado” vuelven a atacar a Yuridia y se burlan descaradamente de su depresión

Al parecer los conductores de “Ventaneado” no han aprendido nada de todo el escándalo que se armó con Yuridia, pues Daniel Bisogno se burló nuevamente de la cantante y el resto de presentadores le siguieron el juego.

Todo el mundo tenía la impresión que las disculpas emitidas por Pati Chapoy no eran sinceras y que solo lo hizo por la presión social que estaban recibiendo del público en las redes sociales.

Pero los conductores prácticamente han confirmado que no piensan dejar de atacar y menospreciar a los famosos, y con su característica sorna, Daniel Bisogno amenazó con acabar con su vida si alguien se atrevía a decirle que estaba gordo.

Daniel Bisogno: “A mí si me dicen gordo, me mato”

El conductor se burló descaradamente del momento en qué Yuridia confesó que debido a todo el acoso que había recibido, incentivado y propiciado por el equipo de “Ventaneado”, pensó en terminar con su vida.

“A mí si me dicen gordo, me mato, yo se los digo, yo traigo ahí mi punzocortante… Me voy a levantar un acta contra mí mismo por decirme gordo, punto final”, se mofó Daniel Bisogno.

Declaraciones que causaron gracia a sus compañeros Pedrito Sola y Jimena ‘La Choco’ y Pati Chapoy, remató al decir: “Lo bueno es que no estás embarazado”, para dejar bien en claro a quién se refería.

Evidentemente, esto no fue bien recibido por el público, quienes siguen pidiendo que la cancelación del programa, ya que no es la primera vez, y evidentemente no será la última, que ataquen a un famoso, además de que ha sido evidente que no han aprendido la lección.

De momento, Yuridia no ha dicho nada al respecto sobre este nuevo ataque, pero antes sí que había asegurado que “Ventaneado” solo buscaba generar interés en su nombre, por lo que no sería de extrañar que intenten alargar aún más el escándalo con ella.