Modelo de OnlyFans llama vagos sin dinero a quienes roban sus fotos

OnlyFans es una de las plataformas más usadas para vender contenido íntimo, pese a contar con miles de modelos, el sitio cuenta con algunos problemas de seguridad que permiten extraer todo el material al que, en teoría, se realiza solo para las personas que pagan una suscripción mensual. Por eso, una modelo chilena estalló con todos los internautas que roban y difunden sus fotos sin autorización.

Te recomendamos: Luna Bella revela qué es lo que le gusta hacer en la intimidad

Daniella Chávez es una modelo de 37 años que se viralizó por decir lo que pensaba al ver todo su material en otras redes sociales ajenas a Only: “Me dan Risa, pero más pena los ladrones de contenido que se sienten estafadores porque roban contenido para mostrar a otros vagos sin dinero y dicen que no muestro la cara en algunos videos! Jajajjasj”, expresó la influencer a sus más de 17 millones de seguidores. Chávez siguió expresando su enojo: “Me daría Vergüenza ser hombre y no tener para darme mis gustos, luego robar y reclamar jajajaja”.

Además de describir su sentir con el hurto del material, la creadora de contenido reveló que recibe una gran cantidad de odio: “Cuando hago algún comentario llegan mujeres y hombres a atacarme diciendo ¿A quién le has ganado. Solo sabes sacarte la ropa, No eres nadie, Eres Modelo? “.

Sigue leyendo: ¡Casi medio millón al mes! Aficionada de Tigres revela cuánto le da su sugar