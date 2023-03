Kalimba recibe el apoyo de sus compañeros de OV7 tras las acusaciones de acoso de Melissa Galindo

OV7 se encuentra actualmente en plena gira, sin embargo, tras el escándalo que se armó por las acusaciones de Melissa Galindo contra Kalimba, no se sabía si el grupo continuaría con sus actividades.

Tampoco se sabía si Kalimba seguiría presentándose con OV7, aunque desde que emitió el comunicado negando las acusaciones de acoso sexual, sus compañeros de grupo se han expresado a su favor.

#Redes 🤳 Kalimba lloró en concierto de OV7 luego de ser señalado de abus0.

“De repente estamos tan llenos de odio y de rencor y de venganza, que somos capaces de cosas que para nosotros pueden ser muy chiquitas, destruir vidas y destruir sociedades y destruir personas, entonces lo único que les quiero decir es amén, no nos convirtamos en jueces de nadie, no estemos de un lado o del otro, observemos”, expresó el cantante durante el concierto de OV7 en Las Vegas.

Luego, sus compañeros de grupo se acercaron y lo abrazaron, y Kalimba rompió en llanto, mientras que Erika decía: “estos son momentos complicados y nunca hemos dicho ‘no voy al show’ y aquí estamos los 7 esta noche para pasar una noche inolvidable, gracias por estar aquí”.

Tal y como lo hizo con el vídeo de Melissa Galindo, Maryfer Centeno ofreció su análisis del lenguaje corporal de Kalimba durante la declaración que emitió en el concierto de OV7 en la ciudad de Las Vegas.

“Nota como es una expresión absolutamente de agradecimiento, los labios adentro, pero la mirada se vuelve dulce, está muy agradecido y muy emocionado a tal grado que se agacha y esa forma de agacharse también se considera una manera de reverencia”, explicó la grafóloga.

Agregó: “La está pasando muy mal, intenta sonreír, intenta brillar, no quiere llorar. Los tonos de voz van de suaves a graves, da entonación a las palabras que más le duelen”.

Maryfer Centeno señaló que veía que Kalimba no se sentía culpable, pero sí estaba preocupado. “Mira, el convertirse en un mártir es Kalimba defendiendo su inocencia, no se podría convertir en un mártir si no se considerara inocente, la elección de palabras es muy importante para poder encontrar los gestos”.