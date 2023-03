¿Una hamburguesa de Australia? Joven se enamora de cajera

Muchas personas aseguran que el amor se puede encontrar en cualquier parte del mundo, por eso, hay jóvenes que se mantienen con la esperanza de coincidir con “su alma gemela” en cualquier instante. Tal como le sucedió a Jonathan Daniel, quien es un colombiano que comparte cómo es su día a día en Australia.

“Y por qué comes tanto en McDonald en Australia? Pues..”, es el texto que colocó el creador de contenido el breve clip de solo 9 segundos, para después mostrar a la joven que se encarga de atender a todos los clientes que entran a la cadena de restaurantes de comida rápida.

La breve confesión logró sumar más de dos millones de reproducciones en la aplicación más descargada en todo el mundo, donde se pueden leer mensajes como “Demasiado bellas las australianas todas parecen modelos”, “Efectivamente me gustan todas. Algo que me pasó en Australia hace 5 años es que cada día me gusta y salía con una diferente jaja,muy guapas”, “Se hizo canon la de los pibes viendo a la cajera del McDonalds”, o “Hay que garantizar la residencia hermano”.

Algunos internautas aseguran que Jonathan Daniel sigue con el “sueño americano” que muchas personas ejecutan para llegar a Estados Unidos o Canadá. El internauta muestra cómo es que realiza sus repartos de comida mediante la aplicación a la que está asociado.