Luis Potro Caballero anuncia ruptura con Candela Márquez, ¡Ella no quería nada serio!

Luis Potro Caballero concedió una entrevista a la revista TVNotas, donde habló un poco de su carrera y de su ruptura con la actriz, Candela Márquez, a quien conoció cuando participaron en “Las estrellas bailan en Hoy”.

La relación entre ambos parecía marchar muy bien, pero de acuerdo con las declaraciones del exacashore, la actriz no parecía querer una relación seria en estos momentos, por lo que decidieron cortar con lo que tenían.

“Ya se colgaron los guantes del amor (ríe). Estoy felizmente soltero y dedicado a mis proyectos, el ejercicio, y alejado de la gente que no me trae nada bueno”, fue lo que respondió ‘El Potro’, cuando le preguntaron sobre su situación sentimental.

También te puede interesar:

Exnovio de Melissa Galindo habla sobre las acusaciones que hizo contra Kalimba

Luis ‘Potro’ Caballero dice que no se arrepiente de no aparecer en la nueva temporada de AcaShore, “Puras promesas y no hacen nada”

“Los dos necesitan un reality”: Laura Bozzo y Luis Potro Caballero divierten a los seguidores de la Casa de los Famosos

Luis Potro Caballero dijo que Candela Márquez no respetaba su relación

Uno de los comentarios que más ha llamado la atención de la entrevista que concedió ‘El Potro’ a TVNotas, fue cuando insinuó que Candela Márquez no respetó su relación.

“La relación se fue dando poco a poco, la convivencia nos ayudó mucho, había una atracción muy fuerte entre los dos, es una mujer muy guapa, pero creo que ella tiene otras prioridades en su vida: no tener una relación formal, ni respetar una relación. Yo intenté hacer las cosas bien, pero estoy seguro de que las cosas suceden por algo”, expresó Luis Potro Caballero.

Aseguró que le gustaba mucho, la consideraba una bomba de sensualidad, pero le faltaba compromiso, y aunque no le rompió el corazón, porque consideró que no llegaron a ese punto, si estaba muy entusiasmado con ella.

Asimismo, Luis Potro Caballero aprovechó la oportunidad para desearle a Candela Márquez lo mejor, pero dejó muy en claro que: “lo que ella haga o deje de hacer, a mí no me quita el sueño”. Además, compartió que ya no tenían contacto alguno.