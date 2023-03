El productor de “Mentiras: El Musical” explica la salida de Kalimba de este proyecto

Alejandro Go, productor de “Mentiras: El Musical”, le explicó a la prensa por qué se tomó la decisión de prescindir de Kalimba en la obra y tiene que ver con la acusación de acoso por parte de Melissa Galindo.

Desde hace semanas, el cantante ha estado en boca de todos porque nuevamente ha sido acusado de abuso sexual, en esta oportunidad por parte de una colega que había empezado a trabajar con él y firmó contrato con su disquera.

Mucho se ha dicho al respecto, y tanto Melissa Galindo, como Kalimba Marichal, han expresado que han llevado su caso a instancias legales: la cantautora lo denunció por abuso sexual, y el integrante de OV7 la contrademandó por difamación.

También te puede interesar:

Melissa Galindo responde a la reacción de Kalimba tras ser señalado por abuso sexual: “Quiere sembrar miedo”

Kalimba iniciará acciones legales contra Melissa Galindo por la polémica del supuesto acoso sexual

Exnovio de Melissa Galindo habla sobre las acusaciones que hizo contra Kalimba

¿Kalimba fue despedido de la obra por las acusaciones de acoso sexual de Melissa Galindo?

De acuerdo a lo que dijo Alejandro Go, productor de “Mentiras: El Musical”, llegaron a un acuerdo con Kalimba para su salida de la obra porque ya se había perdido muchos ensayos.

Además, también explicó que el cantante ya no tenía cabeza para estar ensayando, por lo que decidieron que lo mejor para él y la obra sería que se saliera.

“Llegamos a un acuerdo con él, quien ahorita no tenía cabeza porque no había terminado de ensayar. Le quisimos quitar una preocupación, eso fue lo que pasó”, detalló Alejandro Go en la alfombra roja para celebrar las 200 presentaciones de “Mentiras: El Musical”.

Dejando en claro que Kalimba no fue despedido de la obra, sino que su salida fue una decisión de mutuo acuerdo, el cantante Yahir lo ha estado suplantando, pero se desconoce si la salida del integrante de OV7 es definitiva.