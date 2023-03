Stephanie Salas se pone del lado de Aracely Arámbula en su demanda contra Luis Miguel

Stephanie Salas no dudó en mostrar sororidad a Aracely Arámbula. (Instagram @stephaniesalasoficial / @aracelyarambula)

Luis Miguel se encuentra actualmente envuelto en una polémica, ya que su ex pareja y madre de dos de sus hijos, Aracely Arámbula lo demandó porque desde hace 4 años no les da pensión alimenticia a sus hijos, así que la prensa cuestionó sobre este tema a Stephanie Salas.

Recordemos que la hija de Sylvia Pasquel también tuvo una hija con el llamado ‘Sol de México’, la ahora modelo Michelle Salas, quien llegó a conocer a su progenitor cuando tenía 16 años, cuando el cantante finalmente aceptó su paternidad.

Así que, si alguien puede saber lo que ha estado viviendo Aracely Arámbula con Luis Miguel, esa es Stephanie Salas, pues su hija apenas recibía uno que otro regalo por parte del intérprete de “La Incondicional”.

Stephanie Salas externa su apoyo a Aracely Arámbula en su lucha como mujer

Aunque Stephanie Salas no ahondó mucho en el tema, debido a que no tiene mucho conocimiento sobre esa situación, decidió externar su apoyo en el proceso que ha iniciado la protagonista de “La Doña” en contra de su ex.

▶️ AHORA | 🚨​



⛓️​ Luis Miguel enfrentaría una orden de arresto en México.



🔴 Su expareja, Aracely Arámbula, lo habría demandado por incumplir la manutención para sus dos hijos.



💸​ La suma adeudada ascendería a los USD 250.000. pic.twitter.com/Y7N6bOoGzR — DELPY 📱🎬 (@delpynews) March 8, 2023

“La verdad estoy muy ajena a eso, no sabría... Y bueno, pues cada quien hace lo correcto, lo que tiene que hacer (…) Como mujer, (la apoyo) cien por ciento”, fue lo que dijo la también cantante al respecto.

Al principio, Stephanie Salas fue cuestionada por el robo que sufrió su abuela, Silvia Pinal, por parte de su tío, Luis Enrique Guzmán, y de su esposa, y que catalogó como una “situación deplorable”.

A ella le ha parecido muy triste y lamentable que a su abuela le hayan robado de esa manera, sin embargo, no quiso decir nada más, porque considera que ese es un asunto familiar que se debe tratar en privado.