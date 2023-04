Tammy Parra recuerda su enfrentamiento con Omar Nuñez por infidelidad

El nombre de Tammy Parra no ha dejado de causar reacciones, ya que su historia de amor con Omar Nuñez dio un giro inesperado en cuanto se destapó una infidelidad el mismo día que le propuso matrimonio, a pesar de que la influencer no deja de interactuar con sus seguidores respecto al tema, esta vez se adentró en los detalles durante el podcast de Karla Díaz.

En la última emisión del programa ‘Pinky Promise’, Tammy Parra se sentó en el sillón de invitados junto con su amiga Doris Jocelyn, quien ha sido una parte fundamental en el proceso de duelo de la joven.

Así fue cómo Tammy Parra confrontó a Omar Nuñez

La creadora de contenido comenzó por hablar de los primeros detalles de su viaje por Europa, tras haber recibido las primeras pruebas de infidelidad, Tammy decidió ignorarlas y seguir disfrutando del lugar con su entonces prometido.

“Empecé a ver videos y dije: esto es falso, porque yo conozco a mi hombre, yo no puedo dudar de él. Eramos una pareja muy sana, porque él me sumaba, yo lo sumaba, nuestros proyectos en conjunto, crecíamos. Entonces salió la primera conversación, yo la ignoré, dije: vámonos, deja tu celular, no le hagas caso a nada. Después fuimos a la Capilla Sixtina y todo bien, yo no checaba los comentarios porque dije: es nuestra relación, lo siento si no les late” dijo Tammy.

Pese a todos los rumores y pruebas, Tammy Parra decidió confiar en Omar y continuar con sus vacaciones, no obstantes, después de ser cuestionada por sus seguidoras en repetidas ocasiones, la influencer confrontó la situación directamente.

“Al día siguiente, me levanto y recibí mensajes de varias seguidoras mías diciendo esto está raro. Me mandan la segunda conversación y esas eran sus palabras. Me metí al baño porque estaba con él y empecé a ver las conversaciones y me rompió el corazón. Salí enojadísima, le dije: estas son tus palabras, deja de tratarme como mensa y dime la verdad. Y él: sí es real” detalló.

Al inicio de la polémica la joven recibió mucho apoyo por parte de los internautas; sin embargo, a la fecha comienza a ser cuestionada, ya que algunos consideran que es un proceso que debería vivir alejada de las redes sociales.