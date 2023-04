Joven descubre infidelidad por cancelación del concierto de Billie Eilish

Muchos citadinos recuerdan la presentación de Billie Eilish en la capital del país. Tras una fuerte lluvia, los organizadores cancelaron el evento y pospusieron la presentación al siguiente día. Las redes sociales no dejaron de comentar sobre el hecho y viralizaron una gran cantidad de videos y fotos sobre el diluvio que cayó en la metrópolis.

Pese a tener un par de semanas el suceso, una publicación relacionada a la cantante volvió a viralizarse en Twitter, pero ¿Qué fue lo que ocurrió? Una fan de la compositora descubrió que le ponían el cuerno “gracias a que cancelaron el concierto” . Sí, Leslie relató qué fue lo que sucedió aquél día y cómo se enteró que su novio le era infiel.

🧵 Hilo de como gracias a que cancelaron el concierto de @billieeilish ☂️ me di cuenta que me ponían el cuerno. pic.twitter.com/8D9ko97Nou — ★ (@LeslieAstronaut) April 11, 2023

La mujer originaria de Aguascalientes expresó que compró las dos fechas que tuvo Billie en México, CDMX y Guadalajara. Al ver lo ocurrido por las lluvias, la pareja se regresó a su ciudad, mas la taquillera anunció que sí se daría el evento al día siguiente: “Él todo entusiasmado me dijo que el sin pedos regresaba. Y yo pensando ¿Cómo iba a pagar el viaje? porque según no tenía dinero y por eso yo pagué. Le dije que vendiera mi boleto y que le fuera bien bonito”, relató la internauta.

Según la mujer, todo comenzaba a sonar muy extraño: “Llegó al Foro Sol y se metió sin vender mi boleto porque había unos polis y no le gustaba andarse escondiendo jaja ah pero de la policía del internet OJO CON LA PERSONA DE ROJO”. Después de una discusión, el romance acabó y ella procedió a bloquearlo de todas sus redes sociales, pero de un momento a otro descubrió a la que era la expareja del hombre: “Ya fui muchas veces al Foro Sol y en su foto miniatura luego luego me di cuenta que estaba ahí amigxs y que la desbloqueo. ¿Se acuerdan de la persona de rojo? El cabrón se llevó a su ex con mi boleto. No soporté jajaja”.