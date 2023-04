“He llegado a la meta”, Daddy Yankee se despide de los escenarios

Fue en marzo de 2022 cuando el cantautor puertorriqueño Daddy Yankee anunció su retiro de la música, pero que antes de hacerlo, se embarcaría en una gira mundial ‘La última vuelta’ y estrenaría su último álbum de estudio ‘LEGENDADDY’. “Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, dijo el intérprete de ‘Rompe’ en un video.

En el mismo clip titulado “AL FIN VEO LA META”, Daddy Yankee agradeció a sus fans que “ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género (el reguetón) en el más grande del mundo. Hoy anuncio mi retiro de la música tras 32 años de trayectoria”..

Tras el anuncio de su retiro, el cantante de Gasolina se embarcó en una gira mundial, la cual rompió récords de asistencia y dejó a sus fans con ganas de más, por lo que estrenó un nuevo sencillo en colaboración con Justin Quiles y Dalex titulado ‘LA HORA Y EL DÍA’.

Daddy Yankee presenta “La Hora y El Día” con Justin Quiles y Dalex. / Foto: El Cartel Records

Daddy Yankee dice adiós a los escenarios

Sin embargo, los meses pasaron y el día del retiro de Daddy Yankee llegó con el último concierto de su gira de despedida. Fue así que en un video publicado en Instagram anunció este lunes su retiro oficial de los escenarios.

“Puerto Rico, ahora sí estamos preparados para hacer la despedida de mi trayectoria musical como se merece. Esto será mi mayor logro, estar con mi pueblo y con todos los que visitarán mi bella isla para mi retiro”, escribió en la publicación con más de 270 mil likes.

”La carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento vas mirando qué ruta coger: el camino fácil pero corto, o el de los obstáculos, pero con recompensa. (El segundo) Ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su isla con un sonido que salió del barrio”, comenzó a narrar Daddy Yankee en el video de un minuto de duración.

“He llegado a la meta”, Daddy Yankee se despide de los escenarios. / Foto: Getty Images (Jason Koerner/Getty Images)

“Hoy, luego de tres décadas me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron, y poder gritar juntos que Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llegado a la meta”, agregó el cantautor de 46 años de edad.

“Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo, en Puerto Rico. Y esto lo vamos a celebrar con reguetón. Los veo en el Coliseo para todos juntos disfrutar de la meta”, finaliza en el video el puertorriqueño.