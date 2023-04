¡Yeri Mua revela que la empleada que la estaba extorsionando era amante de su padre!

Hace poco, Yeri Mua realizó una transmisión en vivo donde reveló que una de sus empleadas la estaba chantajeando con revelar al público que era la amante de su padre.

La influencer relató que la empleada se había ausentado por varios días, luego le llegó un mensaje de ella explicándole que no había podido ir a trabajar porque estaba arreglando unos asuntos sobre la custodia de su hijo.

Yeri Mua explicó que no respondió al mensaje porque no tenía guardado ese número y desconocía quién le escribía, además, sobre las contrataciones de su personal se encargaba su papá.

Yeri Mua prefirió contar todo antes que la empleada lo hiciera

En vista que la mujer no recibió respuesta de Yeri Mua, procedió a revelarle que tenía una aventura con su papá, que él le había prometido aumentarle el sueldo, pero después contradijo la excusa que había dado anteriormente sobre el motivo por el que no había ido a trabajar.

La exempleada le contó que, como se sentía demasiado acosada por su papá, había decidido dejar de trabajar. Entonces, le pide que le acepte una llamada para contarle más cosas.

De acuerdo a lo que dijo Yeri Mua, esa chica se veía con su papá en un hotel, y aceptó tener una “especie de relación con él”. Hasta le mostró unos mensajes que le había enviado y una fotografía de ellos juntos.

Al cuestionar a su papá sobre este asunto, él le dijo que la empleada había sacado todo de contexto, y que él entrevistaba a todos los empleados en ese hotel porque ahí se hospedaba.

“Si me van a estar amenazando con exhibirme, con mostrar estas cosas, pues las subo yo. Yo no voy a ser pendeja de nadie, Si tienen algo que sacar, que lo saquen, pero a mí no me van a acorralar con nada, ni mucho menos con amenazarme”, declaró Yeri Mua.

Finalizó la transmisión comentando que esa muchacha había estado detrás de ella desde hace mucho, le escribía constantemente a sus redes, e incluso se llegó a poner en contacto con su mejor amigo y gente cercana a ella para que la contratara.