Yeri Mua se enfrenta a Dallas Review en una transmisión en vivo y el influencer la deja callada

Yeri Mua decidió retar a Daniel Santomé, popularmente conocido en las redes sociales como ‘Dallas Review’, a tener un debate en una transmisión en vivo, luego de enterarse que el español la criticó.

La llamada ‘Bratz Jarocha’ es una de las influencer más polémicas de la actualidad, a pesar de que su contenido se basa en dar consejo de belleza y maquillaje, ha protagonizado disputas mediáticas con sus exparejas.

Aaron Mercury, uno de sus exnovios, inició con estos escándalos concernientes a Yeri Mua, al revelar detalles privados de su intimidad, por lo que la influercer respondió de la misma manera.

Todos estos escándalos con sus exnovios, ha llevado a que Yeri Mua esté en boca de todos, así que otros influencers también han opinado al respecto y uno de ellos ha sido el español Dallas Review.

Por lo que, cansada de ser criticada, la experta de belleza retó al español a debatir con ella en vivo, para que así no tenga chance de editar nada, ni de poner filtros.

Muchos usuarios han opinado que eso fue una estrategia de ella para intimidar a Dallas Review, pero el famoso aceptó y le “cantó sus verdades”, mientras que la influencer solo precedió a darle la razón en sus cuestionamientos.

“Siempre como que has tenido esa necesidad como de funar a la expareja, no sé por qué siempre has tenido eso en el dial, a Brian lo funas, a Aaron lo funas”, fue uno de los comentarios que le dijo Daniel Santomé a Yeri Cruz Valera.

Dallas Review le recriminó a Yeri Mua porque ella siempre se ponía como la víctima de la situación con sus exnovios, cuando en realidad ella también hacía lo mismo y contaba intimidades de sus exparejas.

A lo que Yeri Mua contestó que sí, que con Aaron acepta que se pasó un poco, pero con Brian el caso fue muy diferente. Para muchos internautas, lo que hizo fue darle la razón al influencer para que no la dejara más en ridículo.