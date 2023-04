Conductores de “Ventaneando” arremeten contra Sandra Echeverría

Recientemente, Sandra Echeverría se quejó de TV Azteca por querer siempre sacar notas amarillistas de ella, en lugar de enfocarse en su trabajo, y así reaccionaron los conductores de “Ventaneando”.

Al parecer, todo empezó luego de que Jorge Patiño le preguntara a la actriz sobre su separación con Leonardo de Lozanne y el tema de la supuesta infidelidad, algo que no le gustó y le pidió a Alejandra Sánchez, de “Ventaneando”, que se abstuviera de hacerle preguntas personales o tendría que vetarlos.

¡SE AVECINAN VARIOS CAMBIOS!



¿Qué pasará con la salud de Pati Chapoy?, ¿seguirán los mismos conductores? Así le irá a 'Ventaneando' en las próximas semanas 📺😮🙏 https://t.co/fCc7yUAFyf pic.twitter.com/Z9WK3kiBhL — @TVNotasmx (@TVNotasmx) December 4, 2021

“Tuvimos ahorita una mala experiencia con Jorge Patiño que nada más estaba buscando como que la nota amarillista de mi relación. Entonces te pido por favor que no nos vayamos para allá aquí con ‘Ventaneando’ porque me cae muy bien el equipo y no quisiera tener que vetarlo como lo acabo de hacer con Jorge Patiño”, le expuso Sandra Echeverría a la colaboradora del programa de farándula.

También te puede interesar:

Sandra Echeverría estrena el sencillo “Mi culpa”

Sandra Echeverría se pelea con la productora de “Ventaneando” y hasta involucran a Karla Souza

“Se fue como las chachas”, Pati Chapoy habla de la salida de Pepillo Origel de ‘Ventaneando’

Conductores de Ventaneando aseguran que siempre han apoyado a Sandra Echeverría

Pati Chapoy y sus compañeros aseguraron que estaban sumamente consternados por las palabras de Sandra Echeverría, debido a que ellos siempre han apoyado sus proyectos laborales.

Además, le dijeron que ella con negarse a responder una pregunta, era suficiente para que no volver a tocar el tema en una entrevista, pero le recordaron que ella fue la primera que empezó a hablar de su separación hace unos meses, despertando el interés de la prensa y del público.

Que verdadera hueva los medios que en lugar de hablar sobre lo que uno promociona, decide irse a buscar la nota amarillista en una búsqueda desesperada de rating #tvazteca — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) April 19, 2023

Después empezaron a atacar a Sandra Echeverría, expresando que su carrera en el mundo de la actuación y de la música nunca fue tan relevante, sin embargo, ellos siempre mostraron interés en ella.

Asimismo, explicaron que en “Ventaneado” nunca han vetado a nadie, pero el artista quiera hablar exclusivamente de sus proyectos laborales, pues que paguen por esa publicidad.