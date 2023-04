Leonardo de Lozanne niega ser el famoso cantante que se topó Karla Souza en un vuelo

Desde que Karla Souza compartió en el podcast de Roberto Martínez que había discutido en un vuelo con un famoso cantante mexicano que no le gustó que su esposa lo engañara cuando este le era infiel desde hacía mucho tiempo, se especuló que podría ser Leonardo de Lozanne.

Como la actriz no reveló el nombre de ese famoso, que a su parecer era el reflejo perfecto de la sociedad machista que normaliza y permite la infidelidad por parte de los hombres, muchos han llegado a la conclusión de que era él, porque encajaba mucho en la poca descripción que compartió.

Lo que ha llevado a que Sandra Echeverría haya sido cuestionada en varias oportunidades sobre ello, y llevó a que se peleara con varios medios, entre ellos “Ventaneando”, porque ella aseguró que los motivos que la llevó a separarse de Leonardo de Lozanne no fue la infidelidad.

Como Sandra Echeverría se ha rehusado a hablar más al respecto, pero ha dejado en claro que Leonardo de Lozanne no le fue infiel, la prensa ha decidido preguntarle directamente al aludido para saber lo que opinaba al respecto de esta especulación.

Así que, aprovechando la alfombra roja de la obra “La Clase”, el cantante y actor mexicano negó que fuera el famoso al que se refería Karla Souza en el podcast, ya que nunca se ha encontrado con ella en un vuelo.

“Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida”, declaró Leonardo de Lozanne, resaltando que no le contaría intimidades a alguien que solo ha visto un par de veces en su vida.

“Si somos amigos, pero la he visto una o dos veces en mi vida. La vi cuando fue a ‘Miembros’ hace diez años, y nunca me la he encontrado en un avión”, sentenció el ex de Sandra Echeverría.