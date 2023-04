María León cuenta que Romina Marcos sí se disculpó con ella y hasta se reunieron a conversar

Hace unos días, Romina Marcos expresó su malestar porque a los nuevos talentos no se les da la oportunidad de estar en diferentes proyectos, y señaló a María León, por siempre ser elegida en una obra de Alejandro Gou.

Estas declaraciones no tardaron en llegar a los oídos de la cantante, quien replicó que su puesto se lo había ganado con mucho esfuerzo e hizo un llamado a que las mujeres festejen el triunfo de las otras en esta industria, que era sumamente difícil para ellas.

Por lo visto, Romina Marcos se dio de cuenta de su error y decidió disculparse con María León, no obstante, en las redes sociales se especula que, si no hubiera sido por las críticas que empezó a recibir la hija de la vedette cubana, muy probablemente no lo hubiera hecho.

En un encuentro que tuvo con la prensa recientemente, María León compartió que ya había hablado personalmente con Romina Marcos y aseguró que limaron asperezas.

Romina Marcos y María León se reúnen después de la gran polémica. María León mencionó que le ofrece su amistad a Romina pic.twitter.com/dSoBQwMI2z — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 25, 2023

“Yo creo que fue un momento desafortunado, donde todo el mundo se nos calienta la cabeza y decimos cosas, pero lo que más rescato y valoro de esta experiencia, de la que aprendimos todo, es lo fácil y rápido que es terminar con un conflicto, tomas el teléfono y dices: ‘oye, me equivoqué’”, expresó la actriz.

Y agregó: “Y eso fue lo que hizo Romina, con unos ovarios de este tamaño”. Entonces, María León decidió invitarla a su casa para hablar personalmente y tomarse un café.

Conversando, se dieron cuenta de lo parecidas que son, pues ambas tienen el mismo sueño, y reveló que Romina León se expresó de ese modo porque un amigo no había quedado en la obra después de hacer el casting, entonces, dijo lo que dijo estando molesta, sin ponerse nunca en su lugar, y sin entender que a ella también le había costado estar donde estaba.