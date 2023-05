Carlos Ferro habla sobre su ruptura con María León y aclara si hubo infidelidad o no

Carlos Ferro compartió un rato con las cámaras del programa “De primera mano”, donde habló de su situación sentimental y también sobre su ruptura con María León.

El actor expresó que actualmente estaba soltero pero muy feliz, ya que, según él, “las cosas pasan por algo”. Además, comentó que siempre ha sido muy afortunado en el plano sentimental por lo que no ha tenido quejas al respecto.

También admitió que encontrar a alguien que comprenda que parte de tu trabajo consiste en besarse con otras personas puede ser complicado, pero Carlos Ferro sostiene que si expones la situación desde un inicio, lograrás evitar malos entendidos.

Carlos Ferro revela si María León lo dejó por Alejandro Nones

Cuando se dio a conocer que Carlos Ferro y María León cortaron, se empezó a correr el rumor de que la actriz y cantante lo había dejado por andar con Alejandro Nones.

EN VIVO!! Maria Leon abandona a Carlos Ferro por otro galan ⬇️ Video Aqu i⬇️ https://t.co/OH2NlFeho4 pic.twitter.com/5nuP08Lo1i — Espectáculos MX (@AZRadioFan) October 25, 2022

De hecho, se dijo que María León había empezado a salir con el actor mientras todavía era novia de Carlos Ferro, quien en ese momento se encontraba en Colombia grabando una telenovela.

Pero el actor desmiente que haya sucedido de ese modo así. Carlos Ferro asegura que su ruptura con María León fue algo de mucho acuerdo y que ambos se separaron en buenos términos, y que aún la seguía queriendo mucho.

“Me río mucho, porque bueno, yo sé la verdad y eso no es verdad. Mira, ella y yo, lo he dicho muchas veces, fue como hasta ahora, todo con mucho cariño y ahí está, pero bueno, ya somos agentes libres, se vale lo que se vale, y cada quien puede salir con quien quiera y no pasa nada, yo la admiro muchísimo”, declaró el actor, sepultando todos los rumores de que le habían puesto el cuerno.