¡Karely Ruiz es captada llorando! Esta es la razón

La creadora de contenidos Karely Ruiz tomó las redes sociales y esta vez no fue por posar con poca ropa o generar controversia, sino por visitar la asociación Adopta.mx, que ayuda a perros y gatos en situación de calle y maltrato.

“Hoy pude hacer algo que hace mucho tiempo quería hacer y me llena el corazón ayudar a los perritos. Seguiré haciendo esto por mucho tiempo más @adopta.mx gracias por ayudar a tantos perritos”, escribió en sus redes.

Karely Ruiz, visitó el refugio y conoció a un perrito que perdió los ojos y no pudo contener las lágrimas. Además, llevó decenas de bolsas de alimento y prometió que haría más cosas por ellos.

“Que bonito también deberías hacer algo por los niños que día a día sufren por tan si quiera comer una tortilla”, “Te critique hace unas semanas bueno no fue crítica, solo un comentario donde dije que que lastima que la generación de ahora se le está enseñando cosas así pero..... Yo amo a los perros he rescatado a 3 de la calle y aquí andan en mi casa a mi lado, sigue así de todo corazón este tipo de cosas me alegran el alma, “Más personas como tú merecemos en este mundo. Tienes mi admiración”, “Nada más una Cosa.... cuando ayudes no te grabes tu bien sabes que algún día se recompensará para que le haces de emoción”, “Que linda Karely, eres de las pocas personas con recursos que se preocupan por los animales”, comentaron los internautas.