Raúl Araiza considera que Jorge Van Rankin exageró la situación de su despido

Después de 14 años formando parte del staff de conductores del programa “Miembros al aire”, Jorge Van Rankin anunció sorpresivamente y casi al borde del llanto que lo habían despedido sin justificación, sin embargo, Raúl Araiza no piensa lo mismo.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin declaró que le pareció una humillación que lo hayan excluido del programa del que formó parte desde el principio sin explicación alguna, lo que provocó cierta polémica.

Sin embargo, Raúl ‘El Negro’ Araiza consideró que su excompañero exageró un poco la situación, y aunque afirmó que extrañará tenerlo en el programa, su relación con él no terminara pues podrán verse en sus ratos libres.

También te puede interesar:

Burro Van Rankin denuncia despido injustificado de ‘Miembros al aire’

Usuarios recuerdan el incomodo beso entre Andrea Legarreta y Raúl Araiza

Burro Van Rankin crítica al América por sus fichajes: “deberían de ser más serios”

Raúl Araiza asegura que el éxito de “Miembros al Aire” no se debe a ningún conductor en particular

“Se hace más pancho de lo que hubo”, fue lo que opinó Raúl Araiza sobre la situación de Jorge Van Rankin y su despido de “Miembros al Aire”, ya que, según él, su excompañero se encuentra sumamente ocupado con varios proyectos y ahorita estaba enfocado en su serie.

🗣️💬 "El Burro" Van Rankin fue despedido del programa "Miembros al Aire" y esto fue lo que declaró: "Me duele porque fui el primero que hizo el programa hace 14 años y que te digan adiós quién sabe por qué y que no te den la cara ni te contesten, está fuerte" pic.twitter.com/mdWpieM2lS — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 2, 2023

Asimismo, resaltó que la presencia de algunos conductores en el programa, aunque son importantes, no inciden en el éxito que los ha llevado a estar en el aire durante 14 años.

“En ‘Miembros...’ no pasa nada. Como decía mi padre, la estrella siempre es el nombre del programa y ‘Miembros’ no soy yo, no es ‘El Burro’, lleva 14 años de mucho éxito. El Burrito es mi hermano, es así, claro que lo voy a extrañar como en ‘Hoy’ y seguimos hablando, pero nos reunimos cualquier día. Un ‘Miembros’ lo armas en cualquier lado juntando a 5 amigos”, detalló Raúl Araiza.

También compartió que los dos nuevos conductores que suplirán a Jorge Van Rankin y a Yordi Rosado, quien fue otro de los conductores en salir de “Miembros al Aire”, serán Leonardo de Lozanne y Jean Duverger.