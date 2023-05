Una extenista que conquistó Wimbledon dejó las raquetas para brillar con su contenido erótico en OnlyFans

Sofya Zhuk aparece en los principales medios de comunicación deportivos y de entretenimiento desde hace ocho años aproximadamente. En el 2015, siendo todavía una adolescente, la rubia nacida en Rusia conquistó el torneo juvenil de Wimbledon (Tenis). Un logro que la ponía como una promesa del llamado ‘deporte blanco’.

En 2020 volvió a acaparar los focos de atención por una publicación en sus redes sociales. En ese momento, en plena pandemia del COVID-19, compartió distintas fotografías en Instagram con poca ropa, hecho por el que fue blanco de críticas por parte de sus seguidores.

Dichas críticas no pasaron desapercibidas para la entonces tenista, ya que hizo un descargo en el que expresó: “No entendí cuál era el problema. Publiqué una foto ¿y qué? Cuando comparto algo, no intento enviar ningún mensaje. Solo estoy publicando una foto que me gusta. Pero cuando compartí esa foto recibí una avalancha de mensajes. Normalmente no me preocuparía por ellos, pero esta vez fueron muy agresivos”.

En ese momento estaba a punto de cumplir 21 años y ya estaba retirada del tenis. Las lesiones acabaron con su prometedora carrera y se dedicó a trabajar con negocios comunes en los Estados Unidos. Se asentó en Miami, según reseña el diario Récord, alquilando yates y carros de lujos en la ‘Ciudad del Sol’.

Pero ahora sumó un nuevo oficio: el de modelo de OnlyFans. Sus curvas y la excelente forma física que ganó por sus años dedicados al deporte, le han servido para generar contenido erótico en la famosa plataforma de Internet.

“Chicos, ¡el momento que todos han estado esperando finalmente ha llegado! Habrá mucho material interesante”, dijo la misma modelo en sus redes sociales. Aunque según explica el medio antes citado, Sofya dice que nunca se desnudará por completo.