Adelanto del nuevo tema de Madonna y Sam Smith que promete hacer bailar a todos

Hace unas horas Madonna y Sam Smith dieron a conocer que lanzarán una nueva canción el próximo 9 de junio y que promete hacernos bailar a todos en el mes del orgullo LGBTI+.

La aclamada ‘Reina del Pop’ siempre ha sido una gran aliada y defensora de las personas de la comunidad LGBTI+, gesto que ellos siempre han agradecido apoyándola a lo largo de su carrera.

🚨 AGORA: Madonna anuncia que a sua colaboração com Sam Smith, intitulada de "Vulgar", será lançada no dia 9 de junho. Ansiosos? pic.twitter.com/5zMpbmksFz — QG do POP (@QGdoPOP) May 31, 2023

Por lo que Madonna, que siempre ha retribuido a ese cariño y apoyo, decidió sacar nueva música durante el mes del orgullo LGBTI+, por lo que se alió con el cantante británico, abiertamente gay y quien se considera una persona no binaria.

El nuevo tema que lanzará el próximo 9 de junio Sam Smith junto a Madonna, y cuyo dueto denominaron SxM, se titulará “Vulgar”. De hecho, la ‘Reina del Pop’, ya había dado indicios del nombre hace unos días, donde posteó una imagen de su trasero y preguntó: “¿Soy vulgar?”

OFICIAL! Confira a capa de “Vulgar”, parceria entre Madonna e Sam Smith que será lançada no dia 09/06! pic.twitter.com/9zG25ebS6C — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) May 31, 2023

Antes del anunció oficial de los cantantes, se llegó a filtrar parte de la canción en redes sociales que corroboró que será un tema muy electrónico, en concreto, tendrá un sonido House, con el pop característico en ambas estrellas.

Evidentemente, el nombre de este single tiene mucho que ver con las críticas que ha recibido Sam Smith en su nueva etapa musical, al igual que las que ha recibido Madonna a lo largo de su carrera, sobre todo al comienzo, que la tachaban de vulgar.

É HOUSE! Confira trecho de “Vulgar”, parceria entre Sam Smith e Madonna que deve ser lançada em breve! pic.twitter.com/Kbn7I6tRee — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) May 30, 2023

Sin embargo, también se dio a conocer que la diva del pop planea lanzar dos temas más en colaboración con The Weeknd y Christine and The Queens, este junio.