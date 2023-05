Anette Cuburu anuncia su salida de “Venga la Alegría” y asegura que se vienen nuevos proyectos

Anette Cuburu anunció a través de sus redes sociales que, luego de formar parte de “Venga la Alegría” durante cinco años, era hora de cerrar esa etapa y empezar otra.

“Quiero compartirles que este día cerré un ciclo de cinco años en Venga la Alegría. Les puedo decir que lo único que tenemos seguro en la vida son los cambios y vienen proyectos nuevos y retos importantes que ya estaba lista para emprender”, empezó el comunicado que compartió la conductora.

De este modo, Anette Cuburu se suma al resto de conductores que dejaron el matutino de TV Azteca, no obstante, ella prometió seguir en el canal y que tendría nuevos proyectos.

¿Qué hará ahora Anette Cuburu en TV Azteca?

Anette Cuburu no especificó en cuáles otros proyectos participará ahora que ya no formará parte de “Venga la Alegría”, pero prometió que seguiría innovando junto a TV Azteca, por lo que no se irá para Telemundo como han hecho otros conductores del matutino.

Asimismo, la conductora agradeció haber tenido la experiencia de participar en este programa, ya que considera que la hizo crecer profesionalmente, y se mostró emocionada por lo que vendrá a continuación.

“Me voy feliz y agradecida por tan enriquecedora experiencia en mi carrera de 32 años y emocionada por lo que viene, así que ya en su momento les contaré. Siempre de la mano de TV Azteca seguiremos innovando porque somos imparables. Gracias por lo que fue y emocionada por lo que viene”, finalizó el comunicado Anette Cuburu.

La noticia dejó a sus seguidores y a muchos televidentes sorprendidos, pues en la última emisión que participó, no se dio indicio de que sería la última vez que estaría en “Venga la Alegría”.