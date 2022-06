¿Anette Cuburu y William Valdés tienen un romance?, esto es lo que se sabe

Anette Cuburu y William Valdés forman parte del matutino de Tv Azteca, Venga la alegría, por lo que es normal verlos convivir en el porgrama.

Anette Cuburu

Sin embargo, usuarios en TikTok han hecho virales momentos donde Cuburu de 47 años de edad, tiene “momentos romántico”s con su compañero.

En la redes sociales ha circulado un video que supuestamente fue grabado durante los comerciales, en el cual se ve a William Valdés agarrándola por la cintura y besándola.

Aunque no se ha confirmado que tengan una relación,los seguidores de Venga la Alegría están muy emocionados con estas especulaciones.

Cabe resaltar que Willian Valdés ha sido cuestionado en varias ocasiones sobre sus preferencias sexuales, sin embargo nunca ha hablado del tema.

El pasado amoroso de Anette Cuburu

Aunque de 47 años se crió en Mexicali, pero nació en San Diego, Estados Unidos. Además tiene ascendencia francesa y vasca.

La conductora se casó con Alejandro Benítez, el Director General de Comercialización de Artistas de Televisa, del cual se divorció hace 11 años.

En 2019 en una entrevista a el segmento En tus batallas de Venga La Alegría, Cuburu confirmó que tras su divorcio “dieron la orden de que no se me diera trabajo”. “Había una orden de que no se me diera trabajo en todas las televisoras del mundo, estuve vetada de todas las televisoras y de teatro y de cine y donde yo me parara”, comentó.

Des este matrimonio tiene tres hijo, Anette (15 años de edad), Alejandro (11 años de edad) y Camila (11 años de edad).

Por su parte William Valdés tiene 28 años de edad, y comenzó como conductor en Despierta América de Univisión. Anteriormente fue parte de la boy band CD9.