Michelle Rodríguez habla por primera vez del despido masivo del elenco la serie “40 y 20” de Televisa

Luego de que se diera a conocer que Televisa había despedido a todo el elenco de la serie “40 y 20″, debido a que habían exigido un aumento de sueldo, muchos esperan que los involucrados se expresaran y finalmente una de sus protagonistas, Michelle Rodríguez, rompió el silencio.

La noticia la dio a conocer Shanik Berman en el programa “Todo Para la Mujer”: “Me enteré que Jorge El Burro Van Rankin y todo el elenco de 40 y 20, incluyendo a Michelle Rodríguez, dijeron que querían que les subieran el sueldo y que, si no, no grababan. Se unió todo el elenco y les dijeron, ‘¿Ah sí?, ¿qué creen? Ya no hay 40 y 20′”.

Por lo que cuando la prensa tuvo la oportunidad de hablar con Michelle Rodríguez, le preguntaron sobre sí era verdad que la corrieron de Televisa por pedir un aumento de sueldo.

La popular actriz y cantante, Michelle Rodríguez, formó parte del elenco de actores que realizó el doblaje de la nueva película “Transformers: El despertar de las bestias” y durante la presentación de este filme, la prensa aprovechó para preguntarle sobre el despedido de Televisa y cancelación de su serie “40 y 20″.

“Supongo que esas cosas pasan. Uno las va apechugando. Yo soy fiel a mi trabajo, soy fiel al compromiso, que las oportunidades también sean justas es importante. Si es por una cosa de sueldo, merecemos sueldos justos, todos, no solo nosotros, todos”, comentó la actriz.

También habló sobre la controversia relacionada con el elenco de actores de doblaje de la película “Spider-Man: A través del Spider-Verso” y la selección de influencers, y señaló que todos merecían una oportunidad y que el hate no servía de mucho.