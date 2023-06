Tras el estreno del primer episodio de “The Idol”, la crítica destroza la actuación de The Weeknd

Quem são Lily-Rose Depp e The Weeknd, as estrelas de ‘The Idol’, polêmica série do mesmo criador de ‘Euphoria’ (Foto: Divulgação/HBO Max)

Finalmente, “The Idol” se estrenó en HBO y las respectivas críticas sobre el primer episodio no se hicieron esperar, para muchos la serie promete, para otros, The Weeknd fue la peor adición que pudieron haber hecho.

Las comparaciones con el porno se siguen manteniendo y, de acuerdo a lo que detallaron algunos críticos, se nota que a la serie le añadieron escenas, pues presenta dos diferentes tonalidades, y la sale menos favorecedora es la visión del director de “Euphoria”, Sam Levinson.

El director en su afán de impactar con muchas escenas de desnudos, hace que “The Idol” pierda el enfoque de mostrar lo verdaderamente profundo e impactante que se encuentra presente en la industria musical.

“The Idol” busca generar escándalo por escenas de desnudos y romantizando las enfermedades mentales

Muchos críticos opinaron que en este primer episodio de “The Idol” se mostró que la serie tenía potencial para volverse transgresora y exponer las cosas malas de la industria musical, pero que no han sabido aprovecharla, dando más notoriedad a los desnudos y escenas que rayan en lo pornográfico.

Otro punto que pareció no gustar ni a la crítica ni a los televidentes, ha sido la actuación de Abel Tesfaye (The Weeknd), pues consideran que sus dotes histriónicos son prácticamente inexistentes.

Pero no todo ha sido malo, pues Lily-Rose Depp ha logrado cautivar a todos con su interpretación de Jocelyn, la popstar con problemas de adicción y salud mental, que acabará enamorándose del líder del culto interpretado por Abel Tesfaye.

Sin embargo, muchos críticos aseguran que ni siquiera la brillante actuación de la hija de Johnny Deep salvará a “The Idol” de la catástrofe si en el resto de episodios no mejoran el enfoque de la trama y, sobre todo, si The Weeknd no mejora en su actuación.