Alfredo Adame revela que ha sido vetado de Televisa y arremete contra la LCDLFM

Alfredo Adame dijo el año pasado que este 2023 participaría en un proyecto grande de Televisa, pero ahora sorprendió a la prensa diciendo que la televisora lo tenía vetado.

Incluso, se llegó a especular que participaría en el reality show “La Casa de los Famosos México”, y hasta Gustavo Adolfo Infante anunció que declinó participar en él porque la televisora de San Ángel quería encerrarlo con polémico actor y con Sergio Mayer, ambos con quienes tiene problemas legales.

Pero hace poco, Alfredo Adame compartió que Televisa lo había vetado desde el momento que decidió renunciar y que se interpusieron para que Telemundo no lo metiera en su edición de “La Casa de los Famosos”.

“Desde hace mucho, me vetaron. El día que les renuncie, me vetaron y luego me volvieron a llamar, yo creo que distractores para que no fuera a La Casa de los Famosos de la otra empresa”, le contó Alfredo Adame a la prensa.

Además, quiso hacerle saber a Televisa que se perdían de una gran incorporación pues en cada proyecto en el que ha participado, obtiene muy buenos ratings, como cuando ganó “Soy Famoso, Sácame de Aquí” con más de 13 millones de votos, algo que nadie ha conseguido hasta ahora en un reality, según él.

“Soy el rey de los ratings. Creo que se amarraron la soga ellos mismos, se pegaron un tiro en el pie. Lo único que hago es competir lealmente. Es una empresa malagradecida. Al que les metió más rating, lo desechan así porque sí”, aseguró Alfredo Adame.

Asimismo, aprovechó para tirarle a “La Casa de los Famosos México”, diciendo que a nadie le interesaba ver a Paul Stanley: “¿qué auguran ustedes? ¿a ti te interesa ver a Paul Stanley?”.

También detalló que ahora estaba ganando más que cuando estaba en Televisa: “A partir de que dejé de trabajar con esa empresa, empecé a ganar cinco veces más dinero. Todo lo dono a fundaciones, mi problema no es el económico”.