Arnold Schwarzenegger habló del hijo que tuvo con su empleada doméstica en su documental: “Fue mi mayor fracaso”

En la serie documental que preparó Arnold Schwarzenegger junto a Netflix, hablará de unos de los temas más delicados de su vida, el hijo que llegó a tener con su empleada doméstica.

Fue en 2011 cuando explotó la noticia de que el actor había tenido un hijo con Mildred Baena, mujer que empezó a trabajar como empleada doméstica en su hogar desde 1996.

Al año siguiente de empezar a trabajar, la empleada doméstica, que también estaba casada, salió embarazada, pero en ese entonces Maria Shiver Shutterstock, esposa de Arnold Schwarzenegger no sospechó nada.

Aparentemente, Mildred Baena no le notificó a Arnold Schwarzenegger que había salido embarazada de él, pero a medida que su hijo iba creciendo el parecido con el también político fue innegable.

El hijo que tuvo el actor con su empleada doméstica se llama Joseph y nació en 1997, pero no fue hasta 2011 cuando la noticia estalló en los medios. Sin embargo, eso no logró acabar con el matrimonio entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shiver Shutterstock, con quién llegó a tener 4 hijos.

“Maria y yo íbamos a terapia una vez a la semana. En una de las sesiones el consejero dijo: ‘Creo que hoy Maria quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si tú eres el padre de Joseph’. Pensé que se me había parado el corazón, y entonces dije la verdad. ‘Sí, Maria, Joseph es mi hijo’. Ella quedó destrozada por eso”, relató el actor, quien acabó separándose de su esposa en 2021.

Cuando Arnold Schwarzenegger supo que Joseph era su hijo, llegó a un acuerdo con Mildred Baena para darle dinero para su manutención en secreto.

No obstante, debido al impresionante parecido entre padre e hijo fue imposible ocultarlo demasiado tiempo, actualmente el protagonista de Terminator tiene una buena relación con Joseph, no obstante, sus otros hijos no quieren tener relación alguna con él.