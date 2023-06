Karol Sevilla revela que su primer mánager rompió su pasaporte para truncar su carrera

Hace unas semanas, Karol Sevilla participó en el podcast “Se regalan dudas”, dónde habló de la mala experiencia que tuvo con su primer mánager, quien intentó arruinar la oportunidad más grande de su carrera.

La actriz relató que cuando audicionó para la serie “Soy Luna” y recibió un llamado del canal Disney Channel, estaba prácticamente segura que quedaría en el proyecto, aunque en ese momento no sabía que sería la protagonista.

Así que su mamá tomó la decisión de que tendrían que irse a vivir en Argentina una temporada y cuando les avisó a su papá y hermano, les desearon la mejor de las suertes.

Luego de avisarles a su familia que irían a Argentina, fueron a darle la grata noticia a su mánager, quien se molestó de que hubiera logrado esa gran oportunidad, así que le rompió el pasaporte.

Karol Sevilla revela el lado oscuro de ‘Soy Luna’: Le provocó una severa crisis emocional --> https://t.co/4cY0Ew39Qk 😰😱💔 pic.twitter.com/D78FJtuVv4 — Seventeen Latin (@SeventeenLatin) February 6, 2020

“Me dijo: ‘Tú no vas a triunfar. Tú no vas a ser nada sin mí. Tú nunca vas a salir de tu Rosa de Guadalupe en donde te pagan 500 pesos o de tus obras de teatro baratas. Tú no vas a ser nadie sin mí y no vas a ir”, compartió Karol Sevilla en el podcast.

Entonces su mamá la llevó a la oficina de trámites, a pesar de que sabían que necesitaban una cita para solicitar el pasaporte, pero un chico la ayudó con ello y pudo hacerlo ese mismo día.

¡#KarolSevilla abre su corazón y revela que su mánager quiso truncar su carrera y le ROMPIÓ el pasaporte para que no viajara!@deprimeramano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/4detYLVZvT — De Primera Mano (@deprimeramano) June 8, 2023

Hace poco, la actriz volvió a hablar de ese tema y asegura que, aunque fue horrible lo que le hizo su exmánager, ahora ya no le guarda rencor porque las cosas al final salieron bien para ella.