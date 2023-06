Niurka Marcos deja en la calle a José Manuel Figueroa para defender a su hijo Emilio Osorio

Durante un encuentro que mantuvo con los medios, José Manuel Figueroa cuestionó la paternidad de Emilio Osorio, preguntándoles a los reporteros si él era hija de Bobby Larios, a lo que Niurka Marcos no tardó en replicar.

El cantante estaba hablando sobre la participación de su prometida Marie Claire Harp en “La Casa de los Famosos México”, cuando mencionó al hijo de la cubana: “¿No es hijo de Bobby Larios? Pregunto porque no sabía”.

“Te dije que el día que se te ocurriera decir una mamada iba a hablar. Mi hijo sabe quién es su papá, él ya había nacido cuando yo conocí a Bobby”, replicó Niurka Marcos a través de sus historias de Instagram.

“José Manuel Figueroa, bobito, ¿te acuerdas cuando medio cogías? Porque no me encontrabas el clítoris, nunca lo encontraste, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana? nada más estuve ocho horas, porque hablabas tanta mierda”, expuso Niurka Marcos.

Y también quiso dejar muy en claro que Emilio Osorio nació antes de empezar la telenovela “Velo de novia”, por lo que es imposible que Bobby Larios fuera su padre.

Poco después, José Manuel Figueroa publicó un vídeo ofreciéndoles disculpas a Niurka Marcos, Juan Osorio y a su hijo, porque según él, verdaderamente desconocía quién era el padre de Emilio Osorio, y cuando los reporteros lo corrigieron, supo que había cometido un grave error y hasta les pidió que lo borraran.

Sin embargo, el vídeo se compartió y aunque se disculpó de inmediato en esa entrevista, quiso ofrecer una vez más disculpas a todos los implicados por ofenderlos y herirlos de alguna manera.