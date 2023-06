Marie Claire y Juan Osorio les restaron importancia a las declaraciones de José Manuel Figueroa: “cometió un error”

El hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio rompió con su padre: "No toques esa médula porque duele" Instagram @niurka.oficial / @emilio__osorio / @juanosorio.oficial

José Manuel Figueroa puso en duda la paternidad de Juan Osorio con respecto al hijo que tuvo con Niurka Marcos, cuando le preguntaron su opinión sobre la interacción que tuvo con su prometida Marie Claire en “La Casa de los Famosos México”.

Para la conductora venezolana, su prometido solo cometió un simple error que corrigió inmediatamente y según ella, con elegancia, porque pidió que cortaran esa parte.

#MarieClaireHarp opina sobre las declaraciones de #JoséManuelFigueroa al poner en duda la paternidad de #JuanOsorio ¿Qué opina de las intimidades que expuso #Niurka sobre su novio?#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/cRr6ljQCMV — De Primera Mano (@deprimeramano) June 19, 2023

No obstante, para los conductores del programa “De primera mano”, el comentario de José Manuel Figueroa fue una micro agresión. Además, pusieron en duda que Marie Claire no hubiera visto lo que dijo Niurka Marcos de su prometido, cuando ella se dedica a dar noticias del espectáculo.

También te puede interesar:

Niurka exhibe encuentro íntimo que tuvo con José Manuel Figueroa

“Dile a tu papá que me meta a una novela y no te nomino”, Wendy Guevara a Emilio Osorio en ‘La Casa de los Famosos México’

Acusan de transfóbico a Nicola Porcella tras beso con Wendy Guevara en ‘La Casa de los Famosos México’

Juan Osorio asegura que José Manuel Figueroa probablemente no pensó bien lo que dijo

Poco después Juan Osorio fue cuestionado por cómo José Manuel Figueroa se había referido a su hijo Emilio Osorio, llamándolo ‘Niurquito’ e ‘hijo de Bobby Larios’, y aseguró que no se prestaría para los dimes y diretes de la prensa.

Dijo que no sabe ni le interesaba saber lo que dijo, pero que como mantuvo una buena amistad con su papá y tienen un amigo en común muy importante, no cree que el cantante dijera algo malo de él o de su hijo, y en el caso de que lo hubiera hecho, probablemente no lo pensó bien.

Sin embargo, antes se refirió a José Manuel Figueroa como un gran artista y una persona inteligente. Asimismo, Juan Osorio afirmó que, si le hubiera dicho ese comentario a la cara, habría roto su amistad de inmediato.